Molti di noi, soprattutto quando viaggiano in autostrada, sono ormai abituati a fare affidamento su sistemi di assistenza alla guida che equipaggiano di serie o a pagamento le auto più moderne.

Regolatore di velocità, sistema di mantenimento corsia e cruise control adattivo, un tempo visti come equipaggiamenti speciali per auto extra lusso o gadget da vetture del futuro, sono ormai entrati nell'uso comune, ma a volte può capitare di chiedersi quanto sono davvero efficaci e sicuri.

I migliori sistemi di assistenza secondo Euro NCAP

Per rispondere a questo dubbio abbiamo voluto raccogliere tutti i risultati dei test effettuati dal 2020 dall'Euro NCAP, il consorzio europeo che comprende l'ACI e che testa e valuta la sicurezza delle auto più vendute nel Vecchio Continente.

Qui sotto trovate l'elenco completo delle valutazioni per le auto testate dall'Euro NCAP nei sistemi di assistenza alla guida in autostrada, una prima lista di risultati in stretto ordine alfabetico. Se volete sapere esattamente come vengono fatti questi test, allora cliccate qui.

I punteggi, modello per modello

Questi punteggi ci mostrano le auto tedesche ai vertici della classifica, in particolare la regina Mercedes GLE, ma anche alcuni risultati sorprendenti.

Mercedes GLE 350 de 4Matic EQ Power

Uno di questi è il voto "Medio" della Tesla Model 3 che, provata a fine 2020, ottiene solo 36 punti alla voce Impegno del conducente. Questo valore piuttosto baso dipende da alcune lacune riscontrate da Euro NCAP nella comunicazione commerciale, nel monitoraggio del guidatore e nella collaborazione alla guida, visto che il sistema si disattiva quando si cerca di evitare un ostacolo. Questa votazione bassa è solo in parte compensata dall'altissimo punteggio di 91 che la Model 3 ottiene nella prova di Assistenza al veicolo.

Un risultato che spicca in positivo è invece quello della stessa Tesla Model 3 (95 punti) nel test del Supporto di sicurezza, prova in cui emerge anche Nissan Qashqai (93 punti) e tra le migliori in assoluto e BMW Serie 3 (90 punti). Ottima quindi l'interazione tra i sistemi di emergenza come frenata automatica e mantenimento corsia e i sistemi di assistenza quando questi ultimi non sono sufficienti a garantire la marcia in sicurezza, fronte nel quale non eccelle Peugeot 2008.