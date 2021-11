I test Green NCAP hanno l’obiettivo di misurare consumi ed emissioni dei principali modelli sul mercato. Per ogni prova svolta nei laboratori di 8 Paesi europei e su strada vengono assegnati dei punteggi.

Le prove simulano condizioni ambientali e temperature differenti e nell’ultima sessione di prove l’ente di valutazione ha preso in esame Nissan Leaf, Lexus UX 300e, Volkswagen Golf GTE, Renault Captur e Audi A3.

Nissan Leaf

In quanto auto 100% elettrica, la Nissan Leaf e+ non ha avuto problemi a superare a pieni voti le prove riguardanti le emissioni totalizzando un punteggio di 10/10 sia per il Clean Air Index che per il Greenhouse Gas Index.

Leggermente meno positiva, invece, la prova dei consumi di energia. In ambiente freddo, la Nissan ha fatto registrare un consumo di 32 kWh/100 km contro i 19,1 kWh/100 km con clima caldo. In questa situazione, l’autonomia si riduce ad appena 210 km contro i 306 km di media negli altri scenari.

Nissan Leaf Punteggio Clean Air Index 10/10 Energy Efficiency Index 9.9/10 Greenhouse Gas Index 10/10

Lexus UX 300e

Dotata di una batteria da 54,3 kWh e di una potenza di 204 CV, anche la Lexus UX 300e ha ottenuto il massimo dei voti nelle prove “ambientali”. Come per la Leaf, però, sorge qualche problema riguardo all’autonomia durante i mesi invernali.

Nei test con clima freddo, infatti, la Lexus ha raggiunto i 36 kWh/100 km di consumo contro i 20,7 kWh al caldo. In altri termini, se in media l’autonomia si attesta sui 214 km (contro i 305 km dichiarati dalla Casa), in un inverno particolarmente rigido si può scendere a 141 km.

Lexus UX300e Punteggio Clean Air Index 10/10 Energy Efficiency Index 9.7/10 Greenhouse Gas Index 10/10

Volkswagen Golf GTE

La Volkswagen Golf GTE utilizza un powertrain ibrido plug-in composto da un 1.4 turbo benzina e da una batteria da 13 kWh per un totale di 245 CV e 42 km di autonomia elettrica. L’ibrida di Wolfsburg ha ottenuto un punteggio di 3 stelle e mezzo su 5 con risultati sufficienti nel Clean Air Index e nell’Energy Efficiency Index.

Sotto la sufficienza, invece, i test sui gas serra dati gli elevati valori di CO 2 . Al tempo stesso, i test in laboratorio hanno evidenziato un’alta concentrazione di NH 3 nelle prove riguardo al Clean Air Index.

Volkswagen Golf GTE Punteggio Clean Air Index 6.2/10 Energy Efficiency Index 6.2/10 Greenhouse Gas Index 5.6/10

Renault Captur

Green NCAP ha preso in esame la Renault Captur E-Tech con tecnologia ibrida plug-in e una potenza totale di 160 CV. Il crossover francese ha raggiunto le tre stelle e mezzo di valutazione venendo penalizzata soprattutto dagli elevati valori di NH 3 nel Clean Air Index.

Positive, invece, le prove sull’efficienza energetica e l’emissione di gas serra. Nel primo caso, la Captur ha totalizzato un punteggio di 6,8/10 grazie a un’autonomia elettrica di 36 km. Nell’altro test, invece, nonostante i buoni valori di N 2 0 e CH 4 , la Renault ha fatto registrare emissioni importanti di CO 2 .

Renault Caputr E-Tech Punteggio Clean Air Index 5.7/10 Energy Efficiency Index 6.8/10 Greenhouse Gas Index 6.1/10

Audi A3

L’Audi A3 della prova è stata una 35 TDI Sportback con cambio automatico S-tronic e un 2.0 turbodiesel da 150 CV. Il modello tedesco ha messo in mostra un ottimo punteggio nel Clean Air Index (7 su 10, il migliore tra tutti i motori termici di questa tornata di test), ma pessimi risultati nel Greenhouse Index che hanno portato alle tre stelle totali.

Nonostante le emissioni contenute di NOx e NH 3 , l’Audi ha raggiunto valori troppo elevati di CO2 e N 2 O secondo gli standard del Green NCAP. Contenuti i consumi con una media 4,9 l/100 km e un’autonomia teorica di oltre 1.000 km.