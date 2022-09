Nel rinnovamento dell’immagine, Dacia ha cambiato da qualche tempo anche il nome della propria formula di finanziamento, che attualmente si chiama PlusValore Dacia: a settembre, una delle offerte pubblicizzate è per una Jogger a GPL, dalla rata equivalente a 6 euro al giorno per tre anni.

La Dacia Jogger con motore TCe da 100 CV a GPL, in versione a 5 posti e in allestimento Essential, costa 16.800 euro; si versa quindi un anticipo di 3.725 euro, e poi 36 rate mensili da 179,91 euro (TAN 6,49%, TAEG 8,33%).

La maxi rata finale è di 10.248 euro, che è anche valore futuro garantito: in caso di restituzione, devono essere percorsi non più di 45.000 km, con il pagamento di 0,10 euro per ogni chilometro in più. La rata comprende anche alcuni servizi assicurativi.

Vantaggi

Grazie ad un prezzo di attacco piuttosto conveniente, la Jogger, multispazio di Dacia con forme off road, può essere comprata con anticipo e rate piuttosto basse; la rata finale è più della metà dell’importo, pensando alla restituzione dopo tre anni, anche come anticipo per un’auto nuova. Sempre lodevoli gli esempi che comprendono servizi.

Svantaggi

E’ sempre bene, oltre ai tempi di consegna, verificare la spesa effettiva rispetto agli importi indicati, riguardo a tasse, oneri finanziari, accessori e costi vari previsti per questo allestimento, che è a cinque posti e non sette.

In sintesi