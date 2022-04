Con Dacia Jogger il marchio rumeno del gruppo Renault presenta una nuova familiare che è anche un po' multispazio e un po' SUV, con in più la possibilità di avere i 7 posti e la motorizzazione bifuel benzina/GPL.

Proprio la versione a GPL, ma con 5 posti, della Dacia Jogger è protagonista di questa nuova prova consumi reali, il nostro classico test di efficienza su 360 km dove registra una media di 6,80 l/100 km (14,71 km/l) e una spesa di 19,80 euro per il gas del viaggio.

Consumi da metà classifica

Con i suoi 6,80 l/100 km la Dacia Jogger TCe 100 GPL va a inserirsi nella parte centrale della classifica consumi auto a GPL, a pari merito con la Dacia Sandero di precedente generazione con lo stesso motore e subito davanti alla vecchia Kia Sportage 1.6 GDi ECO GPL (6,65 l/100 km - 15,0 km/l).

Il risultato è leggermente inferiore a quello della Opel Crossland X 1.2 GPL 81 CV pre-restyling (6,45 l/100 km - 15,5 km/l), ma comunque migliore rispetto ai consumi di Fiat Tipo 1.4 GPL (7,50 l/100 km - 13,3 km/l) e di Dacia Duster 1.0 TCe 100 Eco-G GPL (7,65 l/100 km - 13,0 km/l).

Tanto spazio e buone prestazioni

La Dacia Jogger provata è la TCe 100 GPL ECO-G nel ricco allestimento Extreme che include cerchi in lega neri da 16", barre sul tetto modulari, climatizzatore automatico, telecamera posteriore, diplay infotainment da 8", key less entry e finiture esterne specifiche.

L'aggiunta di vernice metallizzata, navigatore e pack Drive Plus porta il prezzo di listino a quota 19.850 euro, salvo incentivi statali. Con questa cifra si ottiene la versione a 5 posti che ha tantissimo spazio di carico posteriore, con un bagagliaio dalla volumetria variabile da 1.819 a 2.094 litri.

Il motore 1.0 turbo a tre cilindri da 101 CV è capace di muovere con agilità la Jogger che pesa poco più di 1,2 tonnellate, unito al cambio manuale a 6 marce. Nessun problema di carenza di coppia anche nelle salite autostradali. L'assetto risulta neutro e sicuro in ogni condizione, così come il comfort di viaggio che resta buono anche sulle strade rovinate. Le finiture e i materiali, per quanto semplici, sono di buon livello e non mostrano problemi particolari.

In città l'efficienza cala

Nelle più frequenti condizioni di guida la Dacia Jogger TCe 100 GPL ECO-G manifesta una certa sete di GPL, leggermente superiore alla media del segmento. In particolare la guida nel denso traffico di Roma e la guida in autostrada impongono una perdita d'efficienza più sensibile.

Nulla che però non possa essere compensato dalla buona capacità del serbatoio di GPL da 40 litri che garantisce autonomie a gas nell'ordine dei 400/500 km, cui si aggiunge il serbatoio di benzina da 50 litri che porta l'autonomia complessiva vicina ai 1.000 km.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 9,4 l/100 km (10,6 km/l)

424 km di autonomia

424 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 8,0 l/100 km (12,5 km/l)

500 km di autonomia

500 km di autonomia Autostrada: 9,2 l/100 km (10,8 km/l)

432 km di autonomia

432 km di autonomia Economy run: 5,4 l/100 km (18,5 km/l)

740 km di autonomia

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Dacia Jogger TCe 100 GPL ECO-G Extreme Benzina/GPL 74 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.223 kg 118 g/km

Dati

Vettura: Dacia Jogger TCe 100 GPL ECO-G Extreme

Listino base: 18.300 euro

Data prova: 15/04/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 23°/Sereno, 12°

Prezzo carburante: 0,809 euro/l (GPL)

Km del test: 812

Km totali all"inizio del test: 1.519

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 80 km/h

Pneumatici: Continental EcoContact 6 - 205/60 R16 92H (Etichetta UE: A, A, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 6,80 l/100 km (14,71 km/l)

Computer di bordo: 6,7 l/100 km

Alla pompa: 6,9 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 19,80 euro

Spesa mensile: 40,01 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 364 km

Quanto fa con un pieno: 588 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.