A festeggiare il traguardo delle 300 auto testate nella prova consumi reali ci pensa la Dacia Sandero Stepway TCe 100 GPL, quella col nuovo motore 1.0 turbo da 100 CV e la doppia alimentazione, benzina e GPL.

Parliamo di una delle auto più economiche sul mercato che diventa un vera campionessa del risparmio grazie ai bassissimi costi chilometrici garantiti dal GPL. Basti dire che per il viaggio di 360 km Roma-Forlì ha speso appena 12,95 euro di gas e con una discreta efficienza: 6,8 l/100 km pari a 14,71 km/l.

Efficienza da metà classifica

Come detto l'efficienza della Dacia Sandero TCe 100 GPL è soddisfacente, anche guardando alla classifica consumi reali e paragonandola alle ultime auto a GPL provate.

Fotogallery: Dacia Sandero Stepway

17 Foto

Un piazzamento da metà graduatoria che risulta leggermente peggiore rispetto alla precedente Sandero Stepway 0.9 Turbo GPL 90 CV (6,50 l/100 km - 15,3 km/l), ma migliore della Duster TCe 100 GPL con lo stesso motore che ha consumato 7,65 l/100 km (13,0 km/l).

Col 1.0 turbo GPL non teme salite né autostrade

La versione provata è la Stepway, quella rialzata con look da SUV e barre longitudinali al tetto, nello specifico la versione speciale 15th Anniversary che ha grafiche e dettagli esclusivi, cerchi in lega da 16", retrocamera e sensori di parcheggio posteriori e Media NAV con touchscreen da 7". Il tutto per un prezzo di 14.520 euro che comprende vernice metallizzata e bracciolo.

Con questa cifra si ottiene una vettura spaziosa anche se non modernissima in alcuni dettagli costruttivi ed ergonomici (per un upgrade occorre attendere fino all'inizio del 2021 con l'arrivo della nuova Sandero), pratica e semplice come appare. Anche la guida è facile e relativamente confortevole, merito del motore 1.0 tre cilindri turbo da 100 CV che "frulla" sempre bene e non soffre né salite né autostrade.

Poco pratici restano i pulsanti centrali per gli alzacristalli posteriori, le maniglie esterne incernierate in alto e il pulsante di apertura del portellone. Bene l'infotainment con navigatore, radio DAB e il mirroring delle app sullo smartphone.

Buona l'autonomia a gas

Nelle altre prove di consumo, fatte "da pieno a pieno" di GPL per la mancanza dell'apposito indicatore computer di bordo, questa Dacia Sandero Stepway TCe 100 GPL se l'è cavata piuttosto bene, sia nella guida quotidiana urbano/extraurbano che in autostrada. Con un serbatoio di 32 litri di GPL e quello della benzina da 50 litri problemi di autonomia non ce ne sono.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 7,1 l/100 km (14,2 km/l)

454 km di autonomia

454 km di autonomia Autostrada: 8,4 l/100 km (11,3 km/l)

361 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Dacia Sandero TCe 100 GPL 15th Anniversary B/GPL 74 kW Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 112 g/km 123 g/km

Dati

Vettura: Dacia Sandero TCe 100 GPL 15th Anniversary

Listino base: 13.800 euro

Data prova: 11/07/2020

Meteo (partenza/arrivo): Nuvoloso, 25°/Sereno, 26°

Prezzo carburante: 0,529 euro/l (GPL)

Km del test: 1.014

Km totali all'inizio del test: 79

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 79 km/h

Pneumatici: Continental EcoContact 6 - 205/55 R16 91H (Etichetta UE: A, A, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 6,80 l/100 km (14,71 km/l)

Computer di bordo: N.D.

Alla pompa: 6,80 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 12,95 euro

Spesa mensile: 32,37 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 556 km

Quanto fa con un pieno: 439 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.