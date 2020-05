Anno dopo anno Dacia ha guadagnato quote di mercato, riuscendo infine a piazzare la Duster al primo posto in Italia nella classifica sia per quanto riguarda i SUV, sia tre la auto di brand stranieri. Un successo che affonda le radici nel 2006, anno del lancio di Dacia nel Bel Paese, e che la Casa rumena di proprietà del Gruppo Renault festeggia con una serie speciale.

Si chiama 15th Anniversary ed è disponibile per Duster, Sandero Stepway, Logan e MCV e Lodgy.

La gamma è sempre più blu

A distinguere l’allestimento speciale dal resto dell’offerta Dacia ci pensa prima di tutto la speciale tinta Blu Iron, tra le scelte per quanto riguarda la carrozzeria, disponibile anche in altre 6 tinte (5 per la Duster). C’è poi il badge 15! sulla carrozzeria, assieme ai cerchi da 16” per tutte ad esclusione della Duster, che monta cerchi in lega diamantati da 17”.

All’interno sono presenti rivestimenti specifici per l’allestimento assieme ad inserti blu in alcuni punti, come bocchette dell’areazione, tappetini e cruscotto. Di serie Dacia Duster e le altre in allestimento 15th Anniversary montano sensori posteriori e telecamera di parcheggio, climatizzatore automatico, Media NAV con touchscreen da 7”, presa USB e Bluetooth.

Per tutti i motori

Il prezzo d’attacco per lo speciale allestimento, disponibile su vari tipi di motorizzazioni, è fissato a 13.650 euro della Sandero Stepway e arriva fino ai 21.200 della Dacia Duster.

Di seguito i listini completi

Dacia Duster 15th Anniversary

DESCRIZIONE LISTINO IVA INCLUSA Dacia Duster 4x2 1.0 TCe 100cv 17.200€ Dacia Duster 4x2 1.0 TCe 100cv ECO-G 17.550€ Dacia Duster 4x2 1.3 TCe FAP 130cv 18.800€ Dacia Duster 4x2 1.3 TCe FAP 150cv 19.400€ Dacia Duster 4x2 1.5 Blue dCi 115cv 19.200€ Dacia Duster 4x4 1.5 Blue dCi 115cv 21.200€

Dacia Sandero Stepway

DESCRIZIONE LISTINO IVA INCLUSA Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 100cv ECO-G 13.650€ Dacia Sandero Stepway 1.5 Blue dCi 95cv 14.100€

Dacia Logan MCV

DESCRIZIONE LISTINO IVA INCLUSA Dacia Logan MCV 1.0 TCe 100cv ECO-G 15.200€ Dacia Logan MCV 1.5 Blue dCi 95cv 15.650€

Dacia Lodgy