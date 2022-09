Un’altra proroga al taglio delle accise. Dopo l’intervento di fine agosto, che aveva portato lo sconto sui carburanti al 5 ottobre, il Governo allunga l’orizzonte temporale della misura per altri 12 giorni, così da arrivare al 17 ottobre.

I ministri Franco e Cingolani hanno infatti firmato il decreto interministeriale Mef-Mite per mantenere in vita la sforbiciata, confermata a 30 centesimi su tutti i carburanti: benzina, diesel, Gpl e metano. Continua intanto a destare grande curiosità negli automobilisti il caso del gasolio, che costa ormai stabilmente più della verde (ma una spiegazione c'è).

"Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.

Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, Gpl e metano per autotrazione", si legge in una nota del Mef.