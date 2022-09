Le offerte Citroen di settembre sono, come di consueto, molto numerose, soprattutto per quel che riguarda il finanziamento Simply Drive: nel caso della C3 in allestimento You! con il motore PureTech da 83 CV l’offerta di esempio si caratterizza per l’assenza di anticipo.

Questa C3 ha un valore iniziale di 19.000 euro, ed è previsto anche uno sconto senza accedere al finanziamento, con un prezzo di 16.550 euro. In caso contrario, si parte da 15.550 euro e si iniziano a pagare le rate mensili, che sono 59 da 230 euro (TAN 7,49%, TAEG 8,99%).

Al termine, c’è la maxi rata da 6.902,58 euro, per un massimo di 50.000 km in caso di restituzione. Per questo esempio, non sono previsti servizi aggiuntivi.

Vantaggi

Considerando il prezzo iniziale della C3 da 83 CV, che è inferiore ai 19.000 euro, lo sconto di 3.450 euro è proporzionalmente importante; se poi non si versa anticipo, la spesa viene dilazionata molto bene nell’arco di quattro anni. Citroen non richiede permuta o rottamazione per questo tipo di offerta: lo sconto è comunque offerto dalla Casa.

Svantaggi

Non sono indicati servizi aggiuntivi di esempio; inoltre, sono sempre da considerare gli oneri finanziari e i costi obbligatori, come IPT, PFU, kit sicurezza e bollo su dichiarazione di conformità.

In sintesi