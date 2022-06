Lunghezza: 3.996 mm

Larghezza: 1.749 mm

Altezza: 1.474/1490 mm

Passo: 2.539 mm

Bagagliaio: min. 300 litri/max. 1.300 litri

La Citroen C3 è una delle utilitarie più apprezzate sul mercato italiano sin dal debutto della prima generazione, arrivata nei primi Anni 2000, ma anche una di quelle che hanno cambiato aspetto in modo più radicale da una serie all'altra.

L'ultima, arrivata intorno al 2017 e aggiornata nel 2020, ha accompagnato la trasformazione del marchio anche se, tralasciando l'estetica, molte delle sue caratteristiche sono rimaste allineate alle serie precedenti. Attualmente uno dei modelli più abbordabili del segmento B e offre buoni spazi anche se la semplicità a volte va a discapito della praticità.

Citroen C3, le dimensioni

L'attuale Citroen C3 misura 4 metri di lunghezza (3.996 mm per essere precisi), una dimensione nella media delle vetture del segmento B molte delle quali negli ultimi anni ha raggiunto e spesso leggermente superato questa soglia.

Sono 50 mm più del modello precedente, rispetto alla quale è aumentata anche la larghezza, arrivata a 1.749 mm (circa 20 mm in più), mentre è diminuita l'altezza, scesa di ben 60 mm, da 1.534 a 1.474 mm, 1.490 sule versioni meglio equipaggiate soltanto per il fatto che montano ruote di diametro leggermente maggiore.

Citroen C3 serie speciale Elle

Citroen C3, abitabilità e bagagliaio

L'altezza ridotta ha modificato le proporzioni della Citroen C3, rendendo l'abitacolo meno tondo e più schiacciato, di conseguenza l'altezza interna è un po' limitata, specie per le persone di statura sopra la media che arrivano a sfiorare il padiglione. L'accessibilità delle porte posteriori, ampie anche nell'apertura, è buona, mentre lo spazio posteriore è anche giusto e non abbondante.

In compenso, la capacità del bagagliaio è invariata, con 300 litri anch'essi nella media e 1.300 abbattendo il divano. A essere limitata, come accennato prima, è la fruibilità: il bagagliaio ha la sponda alta tipica delle berline, il piano non regolabile e niente doppio fondo, dunque abbattendo il divano in due parti resta uno scalino tra schienali, non perfettamente orizzontali, e piano di carico.

Citroen C3, il divano posteriore Citroen C3, bagagliaio

Del resto la Citroen C3 ha una vocazione da vetturetta urbana senza particolare propensione ai carichi né ambizioni da familiare, compiti per cui Citroen propone la sua parente stretta C3 Aircross, di dimensioni simili ma maggiormente sviluppata in altezza.

Quanto ai motori, sono anch'essi il miglior compromesso tra economia ed efficienza: si tratta di 3 unità, una 1.5 a gasolio e le altre a 1.2 benzina 3 cilindri aspirata e turbo, di ultima generazione ma non elettrificate. Per la più potente c'è l'opzione del cambio automatico a 6 rapporti che la C3 è tra le ultime a non aver ancora sostituito con l'8 rapporti.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.2 PureTech 83 83 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.2 PureTech 110/EAT6 110 CV Benzina Anteriore, cam. man o aut. 1.5 BlueHDi 100 100 CV Diesel Anteriore, cambio manuale

Citroen C3, le concorrenti con misure simili

Le rivali della Citroen C3 sono tutte le utilitarie sui 4 metri, vale a dire la maggioranza delle berline di segmento B, escludendo appena quelle più ricercate e costose come Audi A1 e Mini 5p. Eccone una panoramica