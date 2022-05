Quando il primo numero di Elle uscì in edicola - il 21 novembre del 1945 - Citroen ancora doveva presentare al Salone di Parigi la sua celeberrima 2CV. Eppure, la storia della Casa francese aveva già preso il via con la Traction Avant.

Icone di stile e glamour: oggi Elle è pubblicato in 60 paesi nel mondo, mentre il Doppio Chevron fa parte del gruppo Stellantis. Due realtà che, nel segno della moda, si sono già unite in passato e che anche oggi presentano la serie limitata C3 Elle. Quali dettagli la contraddistinguono? Scopriamolo insieme.

Tinta in stile

Carrozzeria bicolore di serie, con la scelta di due tinte per il tetto, per richiamare il colore della rivista. La Citroen C3 Elle può essere scelta in nero o in bianco, a cui poi vanno abbinati i colori della carrozzeria che variano dal sabbia al bianco, dal griglio platino al nero compatto.

A questi, si aggiunge un'ulteriore scelta cromatica, un blu ghiaccio con riflessi metallizzati. In tema di dettagli, il modello offre delle personalizzazioni sugli inserti degli Airbump e sui profili dei fari fendinebbia. Ultima ma non ultima, la firma Elle "Since 1945 & Forever" che fa capolino su diversi punti della carrozzeria, tra cui lo stesso tetto.

Dettagli a bordo

Caratteristica fuori, ancor di più dentro con l'abitacolo che mostra - anche qui - i rivestimenti colore blu dei sedili, con un tessuto particolare che punta a voler offrire più luminosità, e con la parte superiore dello schienale realizzata in Alcantara.

La plancia è data da un'alternanza di materiali: anche qui l'Alcantara recita la voce della protagonista. Come per la carrozzeria, anche a bordo il monogramma Elle appare sullo sfondo dei tappetini.

Ordinabile da Luglio

La Citroen C3 Elle si basa sulla versione Shine, dunque equipaggiata con telecamera di retromarcia e quattro alzacristalli elettrici.

Di serie, presenti i cerchi in lega 17" diamantati, vetri posteriori oscurati, finiture cromate intorno al quadro strumenti digitale e il volante in pelle.

Questa versione monta un motore a benzina PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti, o il PureTech 110 S&S con cambio automatico EAT6. La versione Elle sarà ordinabile a partire dal 1° luglio. Arriverà nei punti vendita a settembre 2022.