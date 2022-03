Tra le offerte di marzo, Citroen rinnova il finanziamento SimplyDrive sulla propria compatta C3: ancora una volta, l’allestimento al centro delle promozioni e la versione You!, con loghi e colori specifici, e interni in toni di grigio.

La novità rispetto al passato sta nella distribuzione degli importi: una Citroen C3 You! PureTech 83 CV dal valore di 17.150 euro viene proposta a 14.600 euro con gli incentivi della Casa; l’importo scende a 13.600 euro aderendo al finanziamento.

Come per altri modelli Stellantis, anche per questa C3 non è richiesto anticipo, a parte gli oneri finanziari: si pagano quindi solo le 47 rate mensili da 199,78 euro (TAN 5,49%, TAEG 7,13%), incluse le spese mensili di incasso. Al termine la maxi rata ammonta a 7.057,5 euro, per un massimo di 40.000 km.

Vantaggi

Questa versione di C3 è proposta in offerta da Citroen da alcuni mesi, anche se la formula di esempio è sempre lievemente modificata: per il mese di marzo lo sconto iniziale arriva a 3.550 euro, e non è richiesto anticipo.

A volte le rate mensili sono più basse, ma si mantengono comunque entro i 200 euro, spese di incasso incluse.

Svantaggi

L’offerta non è cumulabile con altre in corso, e valida fino ad esaurimento in stock: le vetture disponibili potrebbero essere dotate di accessori in più, aumentando il costo di esempio.

In sintesi