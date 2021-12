Siamo ormai a fine anno, ma le offerte continuano: nel caso di Citroen, ad esempio, c’è un finanziamento agevolato sulla C3 in allestimento speciale You, valido solo con rottamazione e fino a esaurimento stock.

La C3 You comprende i fendinebbia di serie e un allestimento specifico in tonalità bianca, con interni in tessuto Grey.

Dal listino iniziale di 17.150 euro, si scende a 14.700 euro, mentre con il finanziamento il prezzo è di 13.700 euro, vale a dire 3.450 euro di sconto. Con un anticipo di 4.614,41 euro, le rate mensili sono poi 35 da 99 euro (TAN 5,49%, TAEG 7,8%); al termine, c’è la consueta maxi rata da 8.311,5 euro, per un massimo di 30.000 km.

Nell’importo è compreso anche il servizio facoltativo IdealDrive, che comprende l’estensione di garanzia e la manutenzione ordinaria programmata per un totale di tre anni.

Vantaggi

Gli allestimenti speciali favoriscono le vendite, sia per le particolarità specifiche, sia per la possibilità di giocare sul prezzo di listino rispetto al resto della gamma.

Nel caso della Citroen C3 You, lo sconto di della Casa consente di ottenere un risparmio di 3.450 euro, con un prezzo di partenza inferiore ai 14.000 euro. Interessante anche la disponibilità di garanzia estesa e manutenzione ordinaria per tre anni.

Svantaggi

L’offerta per la versione speciale della Citroen C3 è valida solo con la rottamazione, e sulle vetture disponibili in stock, a volte con accessori in più. E’ sempre bene calcolare tasse, bolli e oneri finanziari nel conteggio definitivo del credito.

In sintesi