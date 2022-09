AEHRA, la startup di auto elettriche premium italiana, è pronta al debutto. Nata da un'idea di Hazim Nada e Sandro Andreotti, due imprenditori che lavorano da molti anni nel settore auto, ha come obiettivo quello di creare una gamma di auto a zero emissioni e di lusso che vedremo presentare da qui ai prossimi tre anni.

Tra pochi giorni debutterà il primo modello di questo nuovo brand, che sarà un crossover premium di grandi dimensioni (vicino nella filosofia meccanica e di design alla Model X di Elon Musk) e sono state rilasciate le prime immagini ufficiali.

Il primo teaser

Questi primi bozzetti ci mostrano le particolari porte ad apertura verticale che dovrebbero equipaggiare il nuovo crossover, che, a sua volta, dovrebbe essere caratterizzato da un cofano anteriore piuttosto corto e da un cofano posteriore a sviluppo verticale.

Tutte caratteristiche che lascerebbero intendere un grande spazio a bordo. Per saperne di più, però, dovremo attendere alcune settimane, soprattutto per conoscere le caratteristiche tecniche.

Fotogallery: Foto - Il teaser del SUV elettrico Aehra

5 Foto

La nuova startup

Di AEHRA avevamo già scritto in precedenza, qui ricordiamo che si tratta di una nuova azienda creata da zero nel corso del 2021 e tra i fondatori figurano nomi di assoluto rilievo che hanno lavorato per marchi come Lamborghini (l'ex capo design) o Ferrari.

In estate il nostro direttore, Alessandro Lago, aveva intervistato Nada e Andreotti nella sede scelta per il progetto. I due imprenditori avevano spiegato la filosofia dietro al nuovo brand, promettendo la presentazione di ben due modelli entro i prossimi tre anni.

E' infatti informazione quasi certa che prossimamente, a seguito del debutto del nuovo crossover, dovrebbero essere tolti i veli anche a una futura berlina, sempre elettrica e sempre di lusso, che dovrebbe avere nel mirino tra le tante auto anche la Porsche Taycan.

Non resta quindi che attendere per conoscere i futuri sviluppi di questo nuovo brand.