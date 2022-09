Nella gamma BMW manca una vera supercar portabandiera dai tempi della M1 degli Anni ’80. Nel tempo, il marchio bavarese ha presentato altri modelli, come la Nazca C2, la M1 Hommage e la Vision M Next, ma nessuna di queste è mai stata prodotta in serie (al di là dei soli tre esemplari della Nazca).

Nei prossimi anni, però, le cose potrebbero cambiare perché all’orizzonte sembra esserci un’elettrica da favola.

La massima espressione dell’elettrico BMW

Recentemente, BMW Blog ha avuto la possibilità di intervistare Frank Weber, il responsabile allo sviluppo del brand. Nel corso della chiacchierata, Weber ha parlato approfonditamente della piattaforma Neue Klasse che sarà alla base delle elettriche del futuro.

L’architettura sarà estremamente versatile e sarà alla base sia di modelli entry level, come le possibili i1 e i2, sia di una potenziale supercar.

BMW Vision M Next Concept

Su quest’ultimo punto, Weber ha anticipato che il modello più estremo derivato dalla piattaforma potrebbe avere quattro motori elettrici e una potenza di un megawatt o 1.360 CV. Numeri da fantascienza e farebbero rabbrividire mostri sacri come la prossima M5 che dovrebbe avere un motore ibrido plug-in da 650-750 CV.

Appuntamento al 2025

Tuttavia, l’ingegnere ha raffreddato subito gli entusiasmi. BMW non ha ancora approvato il progetto e non è scontato che lo faccia nel prossimo futuro. Al tempo stesso, negli scorsi mesi si era parlato di una collaborazione con McLaren (forse proprio per unire le forze e sviluppare una supercar), ma Weber non ha commentato nulla al riguardo.

Sta di fatto che i primi modelli basati sulla Neue Klasse arriveranno nel 2025 con la nuova Serie 3 e – probabilmente – l’erede dell’X3. In generale, entro il 2030 BMW punta a vendere il 50% di auto elettriche all’anno. Sempre per quell’anno Rolls-Royce e MINI proporranno solo modelli a batteria.