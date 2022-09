La iX1 e l'i7 sono tra le ultime elettriche ad essersi aggiunte alla gamma BMW. La Casa bavarese, però, ha in programma tanti altri modelli a batteria nei prossimi anni. Tra quelli più interessanti sembrano esserci la i1 e la i2 che potrebbero diventare le EV entry level del listino del marchio. Tuttavia, il loro lancio sul mercato pare essere ancora lontano.

Se ne riparla tra (almeno) cinque anni

I rumors sulle possibili compatte elettriche firmate BMW arriva direttamente dal forum Bimmer Post. Qui, l’utente ynguldyn afferma che la progettazione dei due modelli è già stata approvata dai vertici bavaresi e la loro produzione è prevista nella seconda metà del decennio.

BMW i Vision Circular al Salone di Monaco 2021: prove di una compatta del futuro?

In particolare, per la i1 (conosciuta internamente col nome in codice “NB0”) i lavori dovrebbero iniziare nel novembre 2027, mentre la i2 (“NB8”) sarà prodotta da luglio 2028. Entrambe dovrebbero rimanere in listino al 2035. Naturalmente, BMW non ha confermato ufficialmente queste voci, le quali però appaiono verosimili e in linea coi programmi del brand.

Una nuova architettura

Sia l’i1 che l’i2 potrebbero nascere dalla piattaforma Neue Klasse che sarà alla base della prossima generazione di BMW elettriche. L’architettura è stata concepita per ospitare powertrain a trazione posteriore e integrale e si adatterebbe a diversi tipi di carrozzerie, dai SUV alle berline, passando per i modelli compatti.

BMW iX1 (2022)

A tal proposito, l’i1 potrebbe assumere le forme di una vettura compatta, dato che l’iX1 vivrà (almeno) per un’altra generazione, con quest’ultima che dovrebbe debuttare nel luglio 2027. Per l’i2, invece, è ancora difficile immaginare il suo look, visto che potrebbe rappresentare un’evoluzione dell’attuale Serie 2 Active Tourer o della Serie 2 Coupé.

In ogni caso, oltre a questi modelli, il listino BMW dei prossimi anni potrebbe comprendere anche l’iX4 (l’X4 con motori termici, invece, verrà ritirata dal mercato) e l’iX7.