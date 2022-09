Alla gamma della Caterham si aggiungono due inedite Super Seven. La 600 e la 2000 arricchiscono ulteriormente la famiglia di modelli dell’auto da track day per eccellenza. La prima sarà disponibile (per il momento) solo nel Regno Unito, mentre la seconda sarà ordinabile anche in altri mercati.

Non ci sono notizie ufficiali in merito ad una loro disponibilità in Italia dove la gamma comprende la Seven 170, la Seven 485 e la 485 CSR (queste ultime due in arrivo nel 2023).

Da 84 CV a 182 CV

Come lascia intuire il nome, la Super Seven 600 è spinta da un 0,6 litri turbo di origine Suzuki da 84 CV, esattamente come nella 170. Nonostante l’esigua potenza, il peso contenuto in appena 440 kg le permette di scattare da 0 a 100 km/h in soli 6,9 secondi.

Caterham Super Seven 600 Caterham Super Seven 2000

La più potente 2000, invece, si affida al 2.0 Duratec della Ford con 182 CV. La meccanica è sostanzialmente identica a quella della Seven 360 (non acquistabile in Italia), mentre l’accelerazione 0-100 km/h è di 4,8 secondi. I clienti, comunque, possono rendere ancora più completa la dotazione aggiungendo sospensioni sportive e sedili ventilati.

Look vintage

Dal punto di vista estetico, le due Super Seven ricordano le Caterham degli anni ’70 e ’80. In particolare, si trovano dei nuovi passaruota e cerchi in lega con design esclusivo, oltre ad una calandra che rimanda proprio ai modelli di quell’epoca. Inoltre, gli interni sono ancora più lussuosi, con volante, sedili, pomello del cambio, tunnel centrale e leva del freno a mano rivestiti in pelle.

Caterham Super Seven 2000

Tra l’altro, numerosi di questi elementi sono unici per queste due Super Seven. Nel complesso, comunque, non mancano dei tocchi moderni come gli pneumatici Avon ZT7, terminali di scarico lucidi e luci LED posteriori.

Le due Caterham vengono fornite in formato kit con prezzi di 29.990 sterline (34.200 euro) per la 600 e 39.990 sterline per la 2000 (45.700 euro).