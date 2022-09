La Skoda Enyaq Coupé iV arriva in Italia. Il SUV elettrico “con la coda” è tra le nuove aggiunte della gamma della Casa boema e si presenta nelle concessionarie con un listino piuttosto articolato in termini di motorizzazioni e allestimenti.

Le prime consegne sono previste nel corso del 2023, con prezzi a partire da 49.900 euro. Ecco tutti i dettagli.

Motori e autonomia

La Coupé condivide buona parte dei powertrain con la versione tradizionale dell’Enyaq. Nella gamma, quindi, troviamo le versioni 60 e 80 con batteria da 62 kWh e 82 kWh abbinate rispettivamente a motori elettrici da 179 CV e 204 CV, entrambe con trazione posteriore.

Chi desidera la massima sportività può optare per le varianti 80x e RS che, pur equipaggiando sempre la batteria da 82 kWh, raggiungono i 265 CV 299 CV.

La 60 ha un’autonomia nel ciclo WLTP compresa tra 379 e 408 km a seconda delle condizioni di utilizzo, mentre le 80 e 80x sono omologate rispettivamente per 520-559 km e 501-534 km. La RS, infine, ha percorrenze dichiarate tra 502 e 523 km, un’accelerazione 0-100 km/h di 6,4 secondi e una velocità massima di 180 km/h limitata elettronicamente.

Tutte le Enyaq Coupé presentano il software ME3 che si occupa della gestione termica della batteria e delle funzionalità degli schermi di bordo. Le Skoda “accettano” una ricarica massima di 120 kW per i modelli con batteria da 62 kWh e di 135 kW per quelli da 82 kWh.

Allestimenti e prezzi

La dotazione di base dell’Enyaq Coupé è già piuttosto ricca e comprende, ad esempio, i cerchi in lega da 19”, il cruscotto digitale da 5,3”, l’infotainment con display da 13”, il mantenimento di corsia, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la retrocamera e il tetto panoramico.

Oltre al modello Base, la gamma si articola negli allestimenti Plus e Sportline. La Plus (sovrapprezzo di 5.300 euro sulle versioni base) comprende i sistemi di sicurezza Adaptive Lane Assistant, l’assistente alla manovra evasiva, il Predictive Cruise Control, il Side Assistant con Rear Traffic Alert e il Traffic Jam Assistant. Inoltre, nella dotazione si trovano anche il portellone elettrico, i fari anteriori Matrix LED e il climatizzatore trizona.

La Sportline (non disponibile per l’80x), invece, ha un sovrapprezzo di 1.400 euro sulla versione Plus e si riconosce per un look più sportivo, con assetto ribassato di 15 mm, cerchi in lega da 20” diamantati e interni specifici.

Agli allestimenti si possono aggiungere il pacchetto Clever da 3.300 euro (che ingloba tutte le dotazioni incluse precedentemente nei pacchetti Convenience, Assisted Drive, Clima, Drive e Family), Advanced da 2.400 euro e Max da 4.600 euro.

Questi ultimi due comprendono optional come l’head-up display con realtà aumentata, il parcheggio automatizzato Trained Parking, lo sterzo progressivo e il telaio adattivo Dynamic Chassis Control.

Discorso a parte per la Coupé RS, la cui dotazione è unica per tutta la gamma Enyaq. Sulla più sportiva delle Skoda troviamo la calandra illuminata Crystal Face, i cerchi in lega specifici da 20” e un kit estetico differente dagli altri allestimenti.

La dotazione di serie per sicurezza e connettività riprende la versione Plus, mentre l’abitacolo si caratterizza per le finiture colore “lime” in abbinamento alla verniciatura esterna Verde Mamba, la quale è disponibile unicamente per la RS. Per questa variante il prezzo di listino parte da 64.950 euro.