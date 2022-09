Per sviluppare la mobilità del futuro, in qualsiasi forma, avere partner fidati in tutto il mondo è un aspetto sempre più fondamentale per i produttori.

Stellantis ha annunciato di aver creato una rete globale di aziende con gli stessi obiettivi, per percorrere insieme la via verso la carbon neutrality: 1.000 progetti realizzati con l'ausilio di 160 aziende faranno nascere nei prossimi anni le tecnologie delle auto del futuro.

Per un futuro verde

L'obiettivo del Gruppo italo-francese è quello di perseguire il piano Dare Forward 2030 in "compagnia" di alleati in grado di mettere a disposizione le proprie conoscenze per definire insieme quella che potrebbe essere la roadmap della mobilità per il futuro.

Il Gruppo Stellantis finanzierà nei prossimi anni alcuni progetti guidati dalle aziende partner, per un massimo di quattro anni. L'annuncio della creazione di questo enorme ecosistema è arrivato oggi e di seguito alcuni esempi di progetti attualmente in corso:

Hi-Drive, il principale progetto europeo dedicato alla guida autonoma, nato dalla collaborazione tra case automobilistiche, fornitori di tecnologie, università e istituti di ricerca.

il principale progetto europeo dedicato alla guida autonoma, nato dalla collaborazione tra case automobilistiche, fornitori di tecnologie, università e istituti di ricerca. Thermal Comfort Research , la collaborazione nata per sviluppare nuovi sistemi e strategie per la gestione del calore all’interno dei veicoli, riducendo al minimo il consumo di energia.

, la collaborazione nata per sviluppare nuovi sistemi e strategie per la gestione del calore all’interno dei veicoli, riducendo al minimo il consumo di energia. Cevolver , acronimo di Connected Electric Vehicle Optimized for Life, Value, Efficiency and Range, progetto per lo sviluppo e il funzionamento dei veicoli elettrici utilizzando tecnologie, componenti e sistemi all'avanguardia, come i Big Data.

, acronimo di Connected Electric Vehicle Optimized for Life, Value, Efficiency and Range, progetto per lo sviluppo e il funzionamento dei veicoli elettrici utilizzando tecnologie, componenti e sistemi all'avanguardia, come i Big Data. Odin , l'idea per adottare la robotica avanzata nei processi produttivi.

, l'idea per adottare la robotica avanzata nei processi produttivi. Forest-Comp, il progetto per valutare l’utilizzo di risorse forestali rinnovabili e non rinnovabili per la produzione di massa di materiali bio-compositi.

Ned Curic, Chief Technology Officer di Stellantis, ha commentato:

Affrontare la complessità della mobilità di domani richiede innovazione. L’approccio aperto, basato su un ecosistema collaborativo globale incentrato sulle questioni tecniche più complesse, ci consente di far progredire le nostre conoscenze e di concentrarci sulla ricerca pre-competitiva, che può avere un impatto positivo sul mondo della mobilità. Siamo più forti e creativi quando lavoriamo insieme, soprattutto quando uniamo le forze con alcuni dei migliori partner e ricercatori del mondo. Questo spirito pionieristico è fondamentale per rendere Stellantis un'azienda tecnologica riconosciuta in tutto il mondo. Inoltre, è ciò che ci consente trovare risposte innovative alle sfide tecniche. Risposte che, a loro volta, vanno a beneficio dei nostri clienti, della nostra Azienda e della società.

Quello che accumuna le aziende partner e lo stesso Gruppo Stellantis è un unico scopo comune, cioè raggiungere gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030, come l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2038.