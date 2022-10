No, quella che vedete nelle foto non è una replica: la Ferrari F2003-GA è davvero in vendita. All’asta di RM Sotheby’s del prossimo 9 novembre sarà presente anche questa icona dell’automobilismo e fedele alleata di Michael Schumacher nella conquista del suo sesto titolo di campione del mondo.

Di fatto, si tratta della monoposto che svoltò quella stagione e che permise al pilota di tedesco di battere Juan Pablo Montoya e gli allora giovanissimi Kimi Raikkonen e Fernando Alonso.

Nata per vincere

Questa particolare variante della Ferrari F2003 con telaio 229 fu introdotta in occasione del Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione. Intitolata “GA” come omaggio al presidente di Fiat Gianni Agnelli scomparso a gennaio di quell’anno, la monoposto conteneva numerose novità rispetto all’auto precedente.

La modifica più evidente era il passo più lungo che permise di montare un setup aerodinamico differente e una nuova versione del motore 3.0 V10 Tipo 052 da 845 CV e capace di toccare i 19.000 giri.

Le novità apportate alla monoposto si rivelarono decisive per rilanciare Schumacher dopo un avvio di stagione in chiaroscuro e caratterizzato dalla sola vittoria nel GP di San Marino nelle prime quattro gare. All’esordio in Spagna, la Ferrari vinse subito e si ripeté qualche settimana dopo nel Gran Premio D’Austria e in quello del Canada.

La Casa di Maranello passò al telaio 231 per affrontare i GP di Gran Bretagna, Germania e Ungheria, ma i risultati modesti spinsero il team principal Jean Todt a tornare alla versione 229.

Così, in occasione del Gran Premio di Monza Scumacher infiammò la folla conquistando pole position, giro veloce e vittoria. Il quinto successo a bordo della Ferrari arrivò nel GP degli Stati Uniti, mentre nell’ultimo appuntamento della stagione l’ottavo posto raggiunto da Schumacher (e la contemporanea vittoria di Barrichello che “chiuse la strada” a Raikkonen, secondo sul podio) fu sufficiente per la conquista del sesto titolo iridato.

Di recente, la monoposto (compreso il V10 che percorso solamente 238 km) è stata completamente revisionata dai tecnici della Rossa e si è esibita in pista a Fiorano con Mick Schumacher al volante.

Ora questo pezzo di storia della Formula 1 è pronto a trovare una nuova casa a cifre davvero imprevedibili.