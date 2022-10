La terza generazione della Mercedes Classe B riceve un corposo restyling per carrozzeria, interni e, soprattutto, motorizzazioni.

La monovolume tedesca non viene rivoluzionata esteticamente, ma diventa ancora più connessa ed elettrificata. Ora i motori elettrici sono più presenti nella gamma sia nella versione ibrida plug-in che nelle inedite mild hybrid a benzina.

Sfoggia il suo lato più sportivo

I cambiamenti della Classe B partono dal frontale con un paraurti dal taglio più sportivo e fari LED con un design più elaborato e con effetto tridimensionale. La sportività è ben presente anche nelle fiancate, con cerchi in lega di misura fino a 19” e quattro nuovi stili disponibili nel catalogo, mentre il posteriore figura una fanaleria aggiornata che esalta ulteriormente la personalità della vettura.

Nell’abitacolo troviamo sempre la strumentazione del sistema d’infotainment MBUX aggiornata nella grafica e composta dal quadro digitale da 7” e dal display centrale da 10,25”, entrambi di serie già nella dotazione degli allestimenti base.

L’infotainment è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless e integra (a partire dai primi mesi del 2023) il riconoscimento delle impronte digitali per identificare il conducente. Ad essere aggiornato è anche il “cervello” dell’assistente virtuale “Hey Mercedes”, ora ancora più efficace nel rispondere alle richieste del guidatore.

Senza dimenticare i vari aggiornamenti ai sistemi di assistenza come il mantenimento di corsia e il Trailer Manuvering Assist per i rimorchi: entrambi risultano ancora più precisi ed efficienti.

Restano confermate le tre bocchette circolari dell’aria condizionata, il cui disegno s’ispira al mondo dell’aviazione. Completamente nuovo, invece, il volante rivestito in pelle nappa (a pagamento è anche riscaldabile).

Riguardo ai rivestimenti, di serie c’è il tessuto ARTICO, mentre salendo di livello si possono scegliere varie colorazioni dei sedili in pelle, tra cui il nero e il marrone Bahia. Il top dello stile lo si raggiunge con l’allestimento AMG Line dove troviamo sedili sportivi in pelle nera in tessuto ARTICO/MICROCUT (realizzati all’85% con materiali riciclati) e cuciture a contrasto rosse.

Aumenta l’elettrificazione

L’ibrida plug-in a benzina B 250 riceve una batteria e un caricatore di bordo più performanti. In particolare, ora la Mercedes può essere ricaricata fino a 11 kW (rispetto ai 7,4 kW precedenti) in corrente alternata e fino a 22 kW in DC. In quest’ultimo caso, per passare dal 10% all’80% di carica sono necessari circa 25 minuti.

Inoltre, il motore elettrico della Classe B è più potente ed eroga 109 CV (7 CV in più rispetto all’unità precedente), mentre la potenza totale resta di 218 CV, con un’autonomia in EV di circa 67-77 km nel ciclo WLTP.

Le motorizzazioni a benzina, invece, diventano mild hybrid grazie all’adozione di un’unità elettrica da 14 CV. Nel listino rimangono la B 180 da 136 CV complessivi, la B 200 da 163 CV, la B 220 4Matic da 190 CV e la B 250 4 Matic da 224 CV. Nessuna elettrificazione per le diesel B 180d, B 200d e B 220d che mantengono rispettivamente 116 CV, 150 CV e 190 CV.

L’arrivo dei primi esemplari di Classe B restyling è previsto per le prossime settimane. Vi terremo aggiornati sul prezzo di listino e sugli allestimenti del mercato italiano.