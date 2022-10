Gli incentivi alla rottamazione tornano in Veneto. La Regione ha comunicato nelle scorse ore di aver approvato il bando per mettere a disposizione dei cittadini quasi 12 milioni di euro.

I fondi potranno essere richiesti da nuclei familiari o persone con ISEE inferiore a 50.000 euro, che hanno intenzione di acquistare una nuova auto omologata Euro 6d temp o successiva, quindi anche ibrida o elettrica.

Contributo per i redditi bassi

Il nuovo contributo sarà dedicato a tutti quei cittadini con redditi inferiori alla cifra appena citata. L'importo massimo ottenibile per singolo acquisto sarà di 6.000 euro, definito in base alla soglia di CO2 emessa dall'auto che si intende acquistare.

Il termine ultimo per effettuare la cosiddetta "manifestazione di interesse" sarà fissato al 27 dicembre 2022, dopo questa data sarà necessario inviare tutta la documentazione per procedere all'acquisto dell'auto entro e non oltre il 28 aprile 2023.

La graduatoria di accesso successiva sarà determinata con riguardo alla situazione economica familiare dei richiedenti. Il contributo sarà moltiplicato:

per 1,2 per gli appartenenti alla prima fascia di reddito ( ISEE fino a 25mila euro)

fino a 25mila euro) per 1,1 per gli appartenenti alla seconda fascia di reddito (ISEE fino a 40mila euro)

il contributo base resta per la terza fascia di reddito (ISEE fino a 50mila euro)

Si terrà inoltre conto del Comune di residenza del richiedente, con un coefficiente premiante in caso di Comuni che abbiano adottato, dal 2019 al 30 aprile 2022, ordinanze per il miglioramento della qualità dell’aria.

L'Assessore all'Ambiente della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin, ha commentato:

Si tratta di un’importante opportunità, soprattutto in una fase delicata come quella che stiamo vivendo in questo periodo. In questo nuovo bando puntiamo perciò a dare risposte innanzitutto ai redditi più bassi, sia nella graduatoria sia nell’entità del contributo.

La Regione Veneto ha comunicato che nei prossimi giorni verrà pubblicato il bando definitivo con tutte le modalità di accesso ben dettagliate.