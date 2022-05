Il mercato europeo delle automobili prosegue la sua battaglia contro le emissioni. E, mentre le autorità dell'Ue continuano a spingere le Case verso la sostenibilità ambientale attraverso una regolamentazione e obiettivi più severi, i consumatori hanno finalmente risposto positivamente ai veicoli ad alimentazione alternativa.

In parte a causa degli incentivi e in parte per effetto della crescente consapevolezza tra i consumatori, i veicoli elettrici stanno ormai avendo un impatto positivo sulle emissioni medie nella regione.

Gli ultimi dati pubblicati da JATO Dynamics nel suo rapporto annuale sulle emissioni di CO 2 mostrano che la media totale di 17 mercati in Europa è diminuita del 16% tra il 2020 e il 2021. La media è scesa da 117,7 g/km nel 2020 a 99,0 l'anno scorso. Questo grande miglioramento si spiega principalmente con la crescente popolarità di auto a basse emissioni come la Tesla, l'I.D. lineup di Volkswagen, la Fiat 500e, e le versioni elettriche di Hyundai Kona, Kia Niro, Peugeot 208 e Opel Corsa, tra gli altri.

Tesla, Polestar e Smart a emissioni zero

La classifica dei marchi mostra ovviamente Tesla, Polestar e Smart in testa con 0,0 g/km di emissioni medie. Dal momento che la loro gamma è composta solo da auto completamente elettriche, questi brand rispettano in toto le norme Ue. Insieme hanno rappresentato il 2,1% delle immatricolazioni complessive dello scorso anno.

Più in basso nella classifica, ci sono quei marchi le cui vendite sono per lo più composte da auto con tecnologie ibride. È il caso di MG, il brand britannico di proprietà della cinese SAIC, che ha registrato una media di soli 45,7 g/km nel 2021, diventando uno dei produttori di auto con motori a combustione interna meno climalteranti d'Europa. Oltre al piccolo SUV completamente elettrico MG ZS e alla wagon MG5, MG offre anche versioni plug-in della MG GS.

In totale, i veicoli elettrificati hanno rappresentato quasi due su tre delle unità immatricolate in queste 17 nazioni.

I miglioramenti di Renault e DS

Anche le francesi Renault e DS Automobiles hanno occupato posizioni chiave nella classifica generale. Il primo costruttore ha registrato una media di 86,7 g/km, grazie soprattutto al contributo della Renault Zoe, la seconda BEV più venduta in Europa nel 2021.

La Renault ha anche beneficiato delle crescenti vendite delle versioni plug-in di Renault Captur e Megane. Le versioni E-Tense della DS 3 Crossback (completamente elettrica), della DS 4, dellla DS 7 Crossback e della DS 9 (ibrida plug-in) hanno costituito la maggior parte delle immatricolazioni DS in Europa.

Cupra, Jeep e Skoda meglio di tutti

Le migliori performance dell'anno sono state registrate da Cupra, Jeep, Skoda, MG e Mini. Le loro emissioni medie sono quelle scese di più tra le principali marche che vendono auto in Europa.

Cupra ha aperto la strada con una riduzione del 40% tra il 2020 e il 2021, o da 174,0 g/km a 104,2 g/km. La divisione spagnola del Gruppo Volkswagen ha guadagnato terreno grazie ai forti risultati della Cupra Formentor, la cui versione ibrida plug-in ha rappresentato il 35% dei suoi volumi di vendita lo scorso anno. Più che le versioni rebadged di Leon e Ateca, e la Born elettrica, la plug-in Formentor è il modello che ha realizzato la vera rivoluzione in termini di vendite ed emissioni.

Jeep è stato il secondo marchio con il più alto calo di emissioni, a -23%, o da 159,8 g/km nel 2020 a 122,8 g/km lo scorso anno. Come è successo a Cupra, il driver principale del progresso è risultata l'introduzione delle versioni plug-in dei suoi due top-seller, la Compass e la Renegade. Nel 2021 questi due veicoli erano i più venduti in Italia. Un ibrido plug-in Compass emette il 68% in meno di CO 2 rispetto al suo equivalente diesel.

Poi è il turno di Skoda, in calo del 22% a 101,0 g/km. La maggior parte del miglioramento è arrivata dal crescente fatturato della linea elettrificata, che comprende la full electric Enyaq (10% del volume totale delle vendite) e le plug-in Octavia (4,3% del volume) e Superb (2,6%). Inoltre, le emissioni medie per i modelli a benzina e diesel sono diminuite rispettivamente del 3% e del 7%.

Altri grandi miglioratori includono MG, Mini, Fiat, Ferrari, Audi, Mercedes, Volvo e Porsche, tutti brand con flessioni tra il 17% e il 21% nelle emissioni climalteranti di C0 2 .

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.