Alfa Romeo ci ha abituati ad offerte su molti dei propri modelli, con forti sconti iniziali, anche su motorizzazioni tradizionali: in ottobre è il caso, ad esempio, della Stelvio 2.2 Turbo Diesel da 160 CV, in allestimento Super Business, il cui costo iniziale è di 56.200 euro.

Con il finanziamento Alfa Romeo, senza permuta o rottamazione, lo sconto iniziale porta il prezzo a 46.300 euro: con un anticipo di 13.360 euro, le rate sono 36 al mese da 399 euro (TAN 3,99%, TAEG, 8,71%).

Al termine c’è la maxi rata da 27.036,81 euro: in caso di restituzione, i chilometri da non superare sono 70.000, pena il pagamento di 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più.

Nell’esempio, questi importi comprendono identicode e polizza pneumatici plus, ma anche polizza furto e incendio ed estensione di garanzia di un anno, per un totale di tre, o 120.000 km.

Vantaggi

Alfa Romeo non si smentisce: sulla Stelvio turbo diesel lo sconto si avvicina ai 10.000 euro, permettando di rendere competitivo il prezzo rispetto alla concorrenza, e senza obbligo di rottamazione o permuta.

La rata di 399 euro, che include le spese di incasso, è piuttosto bassa rispetto al prezzo iniziale, e compre assicurazioni ed estensione di garanzia, con limiti di chilometraggio elevati.

Svantaggi

In alcune zone, l’acquisto di un modello a gasolio con una motorizzazione dalla cilindrata elevata potrebbe essere un problema per i futuri limiti alla circolazione.

In sintesi