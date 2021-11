Lunghezza: 4.687 mm

Larghezza: 1.903 mm

Altezza: 1.666-1.671 mm

Passo: 2.818 mm

Bagagliaio: min 530 max n.d.

Oltre ad essere il primo vero SUV del marchio, l'Alfa Romeo Stelvio è anche uno dei più apprezzati per le prestazioni e il comportamento, grazie a un'agilità non comune per un modello della sua categoria.

Derivato dall'apprezzata berlina Giulia, con la quale condivide la piattaforma Giorgio, è anche il portabandiera dello spirito Alfa Romeo trasferito con successo in una categoria alla moda, dove però le prestazioni devono sempre fare i conti con i limiti fisiologici di massa e baricentro. Condizione rispetto a cui l'Alfa Romeo Stelvio sembra fare eccezione.

Alfa Romeo Stelvio, le dimensioni

Le misure dell'Alfa Romeo Stelvio, con lunghezza di 4,7 metri (4.687 mm), la larghezza di 1,90 metri (1.903 mm) e l'altezza media sotto gli 1,67 metri (varia leggermente da una versione all'altra) lo collocano tra i modelli di taglia media, rispetto ai quali però non è tra i più ingombranti.

Alfa Romeo Stelvio

Alfa Romeo Stelvio, bagagliaio e abitabilità

L'abitacolo di Alfa Romeo Stelvio è piuttosto comodo per 5 persone, anche se sul sedile posteriore si sta meglio se l'occupante centrale ha una corporatura non troppo robusta, meglio ancora se è un bambino. Il bagagliaio invece offre una capienza di 530 litri. Non sono il record di categoria, considerando che la media dei concorrenti si aggira sui 550, ma sono piuttosto ben sfruttabili.

Il portellone elettrico si apre infatti su un vano con apertura larga oltre un metro (1.020 mm) e ampiezza di 960 mm tra i passaruota, con una profondità massima che a sedili abbattuti raggiunge i 1.680 mm, mentre la soglia di carico è alta 720 millimetri, non moltissimo.

Alfa Romeo Stelvio, il bagagliaio Alfa Romeo Stelvio 6C Villa d’Este, interni

La gamma motori di Alfa Romeo Stelvio è composta sostanzialmente da due unità, un benzina 2.0 turbo e un turbodiesel 2.2, entrambi in vari livelli di potenza, a cui si aggiunge la versione performance Quadrifoglio spinta da un potente V6 con 510 CV. Tutti sono abbinati al cambio automatico a 8 rapporti, mentre la trazione integrale Q4 è standard dai 200 CV in su e opzionale per uno dei due diesel di potenza inferiore.

Alfa Romeo Stelvio, le motorizzazioni

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 2.0 Turbo Benzina AT8 Q4 200 CV Benzina Integrale, cambio aut. 2.0 Turbo Benzina AT8 Q4 250 CV Benzina Integrale, cambio aut. 2.0 Turbo Benzina AT8 Q4 280 CV Benzina Integrale, cambio aut. 2.9 V6 Turbo Benzina Quadrifoglio 510 CV Benzina Integrale, cambio aut. 2.2 Turbodiesel RWD 160 CV Diesel Posteriore, cambio aut. 2.2 Turbodiesel RWD 190 CV Diesel Posteriore, cambio aut. 2.2 Turbodiesel Q4 190 CV Diesel Integrale, cambio aut. 2.2 Turbodiesel Q4 210 CV Diesel Integrale, cambio aut.

Alfa Romeo Stelvio, le concorrenti con misure simili

Sportivo per vocazione naturale del marchio, l'Alfa Romeo Stelvio rivaleggia con tutti i SUV medi di pregio, anche se le sue forme tutto sommato classiche lo mettono in concorrenza con i modelli tradizionali di piglio dinamico più che con i veri e propri SUV-coupé, di lunghezza compresa tra 4,6 e 4,7 metri abbondanti.