C’è sempre qualche promozione in corso anche per le tradizionali vetture a benzina, come ad esempio la Citroen C4 dotata del motore PureTech da 130 CV. In ottobre, il finanziamento SimplyDrive consente di ottenere uno sconto iniziale e una rata mensile piuttosto bassa.

Per la Citroen C4 in allestimento Feel, che vale 25.800 euro senza IPT e PFU, il listino scontato è pari a 23.700 euro, ma scende a 23.000 euro in caso di adesione al finanziamento. Lo sconto viene applicato senza obbligo di permuta o rottamazione.

Con un anticipo di 7.574 euro, sono previste 47 rate mensili da 200 euro (TAN 7,49%, TAEG 9,02%); la rata finale ammonta a 10.512,50 euro, e in caso di restituzione non ci sono ulteriori pagamenti se non si superano i 40.000 km.

Non vengono indicati altri servizi compresi nella rata, anche se l’allestimento in promozione include alcuni accessori importanti, come Active Safety Brake, fari anteriori a LED e strumentazione digitale.

Vantaggi

Guardando questa e altre offerte Citroen del mese di ottobre, si nota come l’obiettivo principale sia stato di promuovere una rata mensile bassa, che anche per altri modelli è fissata in 200 euro.

Per questa C4, quindi, c’è un anticipo da versare non altissimo, soprattutto in caso di permuta: un buon vantaggio per dilazionare bene la spese, grazie anche allo sconto iniziale.

Svantaggi

In questo esempio ufficiale mancano alcune indicazioni, come l’eventuale costo in caso di esubero chilometrico nella restituzione; inoltre, non ci sono servizi aggiuntivi compresi nella rata.

In sintesi