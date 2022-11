Per il mese di novembre, con gli ecoincentivi ancora disponibili, gli sconti rottamazione sulle vetture ibride plug-in continuano ad essere piuttosto importanti: ne è un esempio l'offerta sulla Renault Megane E-Tech da 160 CV.

Nello specifico, la classica Renault Megane berlina 5 porte con il motore Plug-In ibrido in allestimento Equilibre ha un listino di partenza, senza IPT e PFU, e di 36.350 euro.

Con la rottamazione di un usato fino a euro 4 di proprietà da almeno 12 mesi si ottengono 4.000 euro di incentivi, che uniti allo sconto della Casa, permettono una riduzione del listino di 7.650 euro.

Partendo così da 28.700 euro, si versa un anticipo di 7.150 euro, mentre le rate mensili sono 36 da 220,39 euro (TAN 5,25%, TAEG 6,36%). Al termine, la maxi rata ammonta a 17.811,50 euro, per un massimo di 30.000 km in caso di restituzione, e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Negli importi sono comprsi finanziamento protetto e un pack service con tre anni di assicurazione furto e incendio, un anno di driver insurance, ed estensione di garanzia a 3 anni o 50.000 km.

Vantaggi

Sfruttando gli ecoincentivi rottamazione che si uniscono alla riduzione di prezzo di Renault, lo sconto iniziale supera i 7.500 euro per una Megane berlina dotata del moderno ibrido plug-in. Nella rata di 220 euro al mese sono compresi numerosi servizi.

Svantaggi

Per ottenere questo sconto occorre un’auto da rottamare. Il listino iniziale effettivo va calcolato tenendo conto di costi, oneri finanziari ed eventuali accessori sulle vetture proposte.

In sintesi