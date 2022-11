Anche per il mese di novembre, Suzuki continua le promozioni su tutta la gamma, con la consueta modalità di diversificare l’offerta per singoli modelli, per categorie di vetture o per specifiche promozioni. La compatta Swift ibrida, ad esempio, può contare su una serie di vantaggi, che escludono comunque ecobonus e rottamazione dell’usato.

Per una Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top, infatti, sono le Concessionarie ad offrire 2.220 euro di sconto, facendo ribassare il listino di 20.000 euro fino a 17.800 euro. Con un anticipo di 5.200 euro, le rate mensili sono 36 da 149 euro (TAN 6,33%, TAEG 7,99%) e prima rata a 30 giorni.

A conclusione dei tre anni, c’è poi la rata finale di 9.750 euro, con le opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto.

Si può aderire ad alcune promozioni specifiche: con l’offerta manutenzione sono compresi primi tre interventi di manutenzione ordinaria, mentre con Suzuki Solutions Noproblem sono in omaggio tre anni di assicurazione furto e incendio totale o parziale.

Vantaggi

L’offerta di Suzuki per la Swift con il 1.2 ibrido presenta sicuramente alcuni vantaggi, come lo sconto iniziale, il fatto di non dover disporre di un usato da rottamare, o le rate mensili piuttosto basse.

Le iniziative Suzuki permettono di accedere ad omaggi sulla manutenzione e l’assicurazione furto e incendio, mentre la garanzia è estesa per 3 anni sulla vettura, e per 5 anni o 100.000 km sulle componenti elettriche.

Svantaggi

C’è da versare un anticipo di 5.200 euro, avvastanza consistente rispetto al prezzo iniziale. Attenzione alle spese e agli oneri finanziari, e anche all’eventuale limite chilometrico in caso di restituzione.

In sintesi