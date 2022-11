Sono sempre numerose le offerte di Skoda su tutti i modelli della gamma: anche per il mese di novembre, la formula Skoda Clever Value prevede sconto iniziale, bassa rata mensile e servizi inclusi. Vediamo nel dettaglio l’offerta ufficiale sulla Skoda Karoq Ambition, con il 10 TSI a benzina da 110 CV.

Per questa Skoda Karoq, il cui costo iniziale è di 28.550, viene proposto uno sconto che porta il prezzo a 24.412,51 euro, senza obbligo di rottamazione.

Con un anticipo di 5.500 euro, si versano 35 rate mensili da 259 euro (TAN 7,99%, TAEG 9,43%); al termine, la maxi rata ammonta a 14.216,18 euro, per un massimo di 45.000 km in caso di restituzione, e 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più.

L’allestimento Ambition comprende già alcuni optional interessanti, come i servizi Skoda Conncet e Care Conncet; nell’offerta è compreso anche il pacchetto di manutenzione Care Clever per tre anno o 45.000 km, con la garanzia estesa per tutto il finanziamento.

Vantaggi

Con il finanziamento Skoda che prevede anticipo, piccole rate mensili e maxi rata finale, è possibile acquistare una Karoq pagando per tre anni rate da 259 euro, comprendenti alcuni servizi; lo sconto, che supera i 4.000 euro, si può ottenere senza permuta o rottamazione.

Svantaggi

Occorre aggiungere costi fissi, oneri finanziari ed eventuali accessori sulle auto disponibili; attenzione anche ai tassi di interesse, con il TAEG vicino al 9.50%.

In sintesi