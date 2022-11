Nel mese di novembre, non sempre le offerte sulle automobili nuove riguardano finanziamenti: a volte le Case mettono in evidenza gli sconti sul listino, soprattutto quando la riduzione non riguarda gli incentivi con permuta o rottamazione.

Prendiamo, ad esempio Honda, che ha istituito un Hybrid Bonus a cura delle concessionarie sulla propria gamma con motorizzazione ibrida.

Guardando il prezzo di listino della Honda CR-V Hybrid e:HEV n allestimento Comfort e a trazione anteriore, il listino iniziale di 38.500 euro si riduce di ben 6.000 euro: la vettura si può quindi acquistare fino al 30 novembre a 32.500 euro.

Il prezzo della CR-V comprende in questo caso IVA e messa su strada, mentre sono escluse IPT e PFU. Da segnalare la garanzia estesa sulla batteria del motore Full Hybrid, estesa a 5 anni o 100.000 km.

Vantaggi

Su un importo iniziale che non arriva a 40.000 euro, lo sconto di 6.000 euro offerto dalle concessionarie Honda per la versione attuale della CR-V è decisamente interessante, e tra i più alti delle offerte pubblicizzate a novembre senza accesso ad ecoincentivi statali. Partendo dal prezzo ridotto, si può poi anche accedere a un finanziamento esterno, in modo da non pagare la differenza interamente in un'unica soluzione.

Svantaggi

La CR-V proposta è il modello alla base della gamma; occorre anche tenere conto che il prossimo anno arriverà la nuova generazione.

In sintesi