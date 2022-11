Il futuro non è solo ad emissioni zero, ma anche a guida autonoma. A crederci è Volkswagen e, in particolare, il ceo Thomas Schafer che vuole rendere questa tecnologia il più popolare possibile.

Addirittura, secondo il boss di Volkswagen, le auto a guida autonoma diventeranno “mainstream” (ossia “popolari”) nel 2030.

Arrivare primi

L’intervista realizzata da Autocar mette in luce i programmi di Volkswagen, che già da tempo sta guardando con attenzione alle auto senza conducente:

“E’ un settore che richiede sforzi importanti ed è per questa ragione che stiamo ampliando le collaborazioni coi partner e stiamo assumendo personale specializzato. Non è una questione di ‘chi arriva prima prende tutto’, ma vista la posta in gioco è un settore in cui è necessario essere tra i primi. Non possiamo aspettare, ecco perché ci crediamo tanto”.

Schafer ammette che i lavori stanno proseguendo con qualche difficoltà, ma gli investimenti non si fermeranno. Anzi, Volkswagen porterà avanti gli esperimenti su una speciale versione dell’ID. Buzz, una vettura laboratorio che darà vita ad un vero e proprio robotaxi che entrerà in servizio entro il 2025.

Una flotta di ID.Buzz automatizzati

Il progetto è ai primi passi, tanto che Wolfsburg deve ancora decidere se il modello di serie avrà o meno il volante. Tuttavia, una volta ultimati i test, l’ID. Buzz sarà impiegato per il trasporto di persone e merci ad Amburgo. Successivamente, se il servizio riceverà buoni riscontri, Volkswagen allargherà il progetto ad altre 50 città in Europa e Nord America entro il 2030.

Le foto spia del prototipo a guida autonoma della Volkswagen ID.Buzz

Contestualmente, la Casa espanderà le funzionalità a guida autonoma anche ai veicoli privati provando ad arrivare prima rispetto a tanti altri competitor, tra cui Tesla e Ford. Attenzione, però, ai ritardi: secondo alcune voci, la Project Trinity, l’ammiraglia di Volkswagen portabandiera di nuove tecnologie (tra cui proprio la guida autonoma di livello 4) potrebbe tardare di qualche anno rispetto alla data originaria del 2026.