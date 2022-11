Il ritorno della De Tomaso è datato 2019 quando, al Festival of Speed di Goodwood, ha presentato la P72, sportiva mossa da un V8 di origine Ford da 700 CV ispirata nelle forme alla P70 del 1965. Un ritorno travagliato, che ha visto la linea produttiva spostarsi dagli Stati Uniti, dove era stata inizialmente prevista, a un nuovo stabilimento nei pressi del Nurburgring.

Stabilimento che con ogni probabilità darà vita anche al secondo modello della rinata Casa italiana (ora nelle mani della cinese Ideal Team Venture). Si chiamerà P900 ed è stato anticipato oggi da un post sulla pagina Facebook ufficiale di De Tomaso, nel quale viene riportata anche la data di presentazione: 29 novembre 2022.

Più estrema?

Le foto mostrano alcuni particolari della De Tomaso P900, lasciando trasparire le forme sinuose della carrozzeria modellate su fibra di carbonio verniciata. Forme che sembrano riprendere quelle della P72, dalla quale la prossima supercar riprenderà anche la particolare forma degli specchietti retrovisori.

Si notano anche differenze ben marcate, come le prese d'aria e la presenza di veri e propri finestrini laterali. La P900 quindi non avrà la "bolla" di vetro ad abbracciare l'abitacolo, ma un'impostazione più classica.

Ancora non si sa quale sarà la meccanica alla base della De Tomaso P900: la P72 utilizza quella della Apollo Intenza Emozione, accoppiata però a un V8 di origine Ford da 700 CV e non al V12 aspirato. V12 che potrebbe essere (anche) alla base della P900. Nel post Facebook infatti sono riportati gli hashtag V8, V10 e V12. Quello che appare chiaro è che la supercar De Tomaso non sarà elettrica.