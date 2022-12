La promozione più comune per Fiat, prevista anche per il mese di dicembre, si chiama Contributo Prezzo e coinvolge un po’ tutti i modelli della gamma: tra i più richiesti c’è sicuramente l'intramontabile Fiat Panda.

Considerando la Fiat Panda con il 1.2 alimentato a GPL che eroga 69 CV, il prezzo di listino iniziale di 16.300 euro può scendere a 14.850 euro se si paga l’intero importo, oppure 13.350 euro con il finanziamento: sono quasi 3.000 euro di sconto.

Con un anticipo di 2.270 euro, le rate mensili sono 60 da 139 euro (TAN 6,99%, TAEG 9,42%). Al termine c’è la maxi rata, che è anche valore futuro garantito, di 6.916,64 euro, con una percorrenza massima di 75.000 km e 0,05 euro al chilometro come costo esubero, in caso di restituzione.

Per accedere all’offerta, sebbene non siano previsti ecoincentivi statali, è necessaria la permuta o la rottamazione di un veicolo di proprietà da almeno dodici mesi.

Se si vuole spendere ancora meno, c’è l’offerta sulla Panda Hybrid, con anticipo di 2.250 euro, rate da 129 euro e rata finale pari a 6.596,13 euro.

Vantaggi

Grazie anche al listino vantaggioso e allo sconto iniziale, gli importi che Fiat prevede per l’acquisto della Panda a GPL sono sempre piuttosto bassi, come l’anticipo di 2.270 euro e le rate da 139 euro, comprese le spese di incasso. Anche la percorrenza di 15.000 km l’anno è adeguata, e la rata finale si può considerare come anticipo su una vettura nuova, ma anche rifinanziare piuttosto facilmente.

Svantaggi

A differenza di altre offerte del passato, per questa Panda è previsto un anticipo, anche se non troppo alto. Il finanziamento a 60 mesi potrebbe essere un po’ lungo, considerando le future novità tecniche e di mercato.

In sintesi