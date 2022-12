Da che mondo è mondo le auto sportive hanno un solo terreno di caccia: l'asfalto. Meglio se quello di un circuito. Dove spremere al massimo i loro motori. Niente terra, nessun percorso che possa mettere in pericolo le loro meccaniche. Poi però arrivano loro: Porsche 911 Dakar e Lamborghini Huracan Sterrato, coupé sportive che non temono sortite là dove l'asfalto finisce.

Modelli provocanti e provocatori, che alzano i propri assetti senza diventare SUV, ma con quei cm in più per non avere paura di percorsi in fuoristrada. Non immaginatevele impegnate in selvagge salite tra i sassi, non per quello sono nate. Ma per ampliare i soliti orizzonti, andando a sfogarsi là dove le sorelle possono solo sognare. Per divertirci (ancora a ruote ferme) le abbiamo messe l'una contro l'altra.

Più cattive

Anche senza guardare agli assetti rialzati (ci arriveremo tra poco) Porsche 911 Dakar e Lamborghini Huracan Sterrato mettono subito in chiaro la loro indole più avventurosa. Se le forme sono quelle classiche, ci sono numerosi dettagli dedicati che richiamano il mondo dell'offroad.

Porsche 911 Dakar

La 911 mette in campo ganci traino rossi in alluminio forgiato, parafanghi con passaruota svasati, protezioni sottoscocca, spoiler posteriore fisso, prese d'aria più grandi e con griglie in acciaio per proteggere i condotti dai sassi e i detriti. E se si vuole alla tinta Shade Grey di serie si può preferire la speciale bicolore in bianco e blu Genziana con strisce decorative in oro/rosso, da arricchire con un numero compreso tra "1" e "999" da mettere sulle fiancate.

Non bastano? La lista degli accessori comprende portapacchi sul tetto con luci supplementari a LED, taniche per benzina e acqua, piastre in plastica per agevolare l'uscita da terreni cedevoli, vanga pieghevole e tenda da tetto per 2 persone.

L'assetto della 911 Dakar è più alto di 50 mm rispetto a quello delle altre 911 Tra i vari accessori ci sono portapacchi e tenda per tetto

C'è poi l'assetto: sono 50 i mm in più rispetto alla 911 classica, con altri 30 mm a disposizione grazie a uno speciale sistema di sollevamento sviluppato appositamente per la 911 Dakar, disponibile fino ai 170 km/h, superati i quali si abbassa automaticamente. Speciali sono anche gli pneumatici da 19" all'anteriore e 20" al posteriore, montati su cerchi a 5 razze.

Lamborghini Huracan Sterrato

Sono invece 44 i mm di "luce" in più sulla Lamborghini Huracan Sterrato, mentre le carreggiate anteriore e posteriore sono più larghe rispettivamente di 30 e 34 mm. Pronta per sabbia e terra la coupé del Toro monta due fari a LED supplementari sul cofano e monta una speciale protezione in alluminio all'anteriore, per evitare danni quando si corre fuori dall'asfalto. Si fa notare anche la grande presa d’aria che dal tetto sconfina sul cofano posteriore, per far respirare meglio il V10.

Come la 911 anche la Huracan monta pneumatici dedicati: sono dei Bridgestone Dueler AT002 235/40 da 19” all’anteriore e 285/40 da 19” al posteriore e grazie a speciali rinforzi permettono di percorrere fino a 80 km - a una velocità massima di 80 km/h - in caso di foratura.

La Lamborghini Huracan Sterrato è più alta da terra di 40 mm Protezioni sottoscocca, pneumatici specifici e carreggiate allargate fanno parte della dotazione standard

Per renderla ancora più personale poi ci si può rivolgere al reparto Ad Personam, scegliendo tra 350 tinte per la carrozzeria e altre personalizzazioni.

Modello Lunghezza (mt) Larghezza (mt.) Altezza Passo Assetto Peso Porsche 911 Dakar 4,53 metri 1,86 metri 1,33 metri 2,45 metri +50 mm (+30 regolabili) 1.605 kg Lamborghini Huracan Sterrato 4,52 metri 1,95 metri 1,24 metri 2,62 metri +44 mm 1.470 kg

Gli interni

Stile più avventuroso per gli esterni e stesso discorso per gli interni di Porsche 911 Dakar e Lamborghini Huracan Sterrato.

La prima rinuncia ai 2 posti posteriori per risparmiare peso (in totale di 1.605 kg) al posto dei quali, come optional, si può avere un rollbar. I sedili sono quelli della GT3 con guscio in carbonio. A ricoprire quasi ogni centimetro quadrato c'è l'Alcantara e l'impostazione è quella classica della 911.

Stesso discorso per la Huracan Sterrato, Alcantara a profusione, stile di sempre con aggiunte dedicate all'offroad come inclinometro, bussola, indicatore delle coordinate geografiche e dell’angolo di sterzo integrati nella strumentazione digitale.

Meno veloci, sempre scattanti

A muovere le due sportive rialzate ci sono le stesse meccaniche delle sorelle esclusivamente stradali, aggiornate nelle filosofie di funzionamento.

Alla base della Porsche 911 Dakar c'è il 3.0 boxer 6 cilindri da 480 CV e 570 Nm ripreso dalla GTS, abbinato al cambio automatico PDK a 8 rapporti e all'asse posteriore sterzante, quest'ultimo ripreso dalla GT3, come i supporti motore a rigidità variabile. La trazione è naturalmente integrale e grazie alle varie modalità di guida (ce ne sono 2 nuove: Rallye e Offroad) si può avere più o meno coppia al posteriore.

Le prestazioni sono da sportiva vera, anche se la velocità massima è stata "strozzata" a 240 km/h, mentre lo 0-100 avviene in 3,4".

Anche la Lamborghini Huracan più avventurosa ha subito limitazioni per quanto riguarda la velocità massima e in versione Sterrato si accontenta di toccare i 260 km/h, mentre per passare da 0 a 100 è sullo stesso livello della rivale: 3,4". Ci vorrebbe una bella drag race per vedere chi la spunta.

Il motore è naturalmente il V10 aspirato di 5,2 litri con 610 CV e 565 Nm di coppia, abbinato alla trazione integrale, con differenziale meccanico posteriore, e al cambio doppia frizione a 7 rapporti.

Modello Motore Potenza Coppia Trazione Porsche 911 Dakar 3.0 Boxer 6 cilindri 480 CV 570 Nm Integrale Lamborghini Huracan Sterrato 5.2 V10 610 CV 565 Nm Integrale

Per pochi

Non puntano certo a essere auto per tutti le Porsche 911 Dakar e Lamborghini Huracan Sterrato. Non solo per il prezzo. Per entrambe infatti la produzione sarà limitata: 2.500 unità per la prima, 1.499 per la seconda, che rappresenterà anche l'ultima Lambo non elettrificata della storia.

Parlando di prezzi la 911 Dakar parte da 230.990 euro, mentre per portarsi a casa la Sterrato bisogna mettere in conto almeno 262.000 euro.