Crisi dei chip e tempi di consegna dilatati non hanno scalfito l’amore degli italiani per l’auto. Un nuovo sondaggio di Areté, infatti, evidenzia come il 78% del campione utilizzi l’auto per spostarsi ogni giorno e come un italiano su tre sia pronto ad acquistare un modello nuovo entro i prossimi 12 mesi.

Che caratteristiche deve avere l’auto “perfetta”? Nuova, ibrida, sicura e con un prezzo di listino sotto i 30.000 euro.

L’identikit

Lo studio ha analizzato i vari fattori che vengono presi in considerazione quando si ricerca un’auto. 7 italiani su 10 preferiscono un modello nuovo e mettono al primo posto il prezzo d’acquisto, che non deve essere superiore ai 30.000 euro (per quanto riguarda i prezzi, è anche interessante notare come il 37% degli intervistati crede che i listini siano troppo elevati).

La Toyota Yaris è tra le full hybrid più accessibili economicamente

Al secondo posto viene data rilevanza ai costi di gestione (indicato dal 46% dei rispondenti) e successivamente si pensa alle emissioni di CO2 (segnalate dal 20% del campione), alla sicurezza (17%) e al comfort di guida (10%).

Il 50% sta guardando ad un’auto ibrida, la quale viene giudicata affidabile e capace di consentire importanti risparmi, anche in termini di consumo di carburante.

Ecco, quindi, l’identikit dell’auto ricercata dalla maggior parte delle persone. Ma quali sono i modelli che corrispondono a queste caratteristiche?

Tutti i modelli disponibili

La ricerca non specifica quale tipo di tecnologia ibrida preferiscono gli italiani, tra mild hybrid, full hybrid e ibride plug-in.

E' vero anche che in quest'ultima tipologia rientrano modelli con prezzi superiori a 30.000 euro, meno accessibili per buona parte della clientela (almeno stando ai dati del sondaggio). Per certi versi, questo è un elemento negativo se si considera che gli ecoincentivi coprono le auto con emissioni di CO2 fino a 60 g/km, un valore che non viene raggiunto da nessuna auto mild o full.

Ecco perché questa indagine dovrebbe offrire spunti di riflessione al Governo riguardo ai bonus per le auto efficienti, i quali dovrebbero avere come fine primario lo svecchiamento di un parco auto tra i più anziani d'Europa.

La Fiat Panda Hybrid è tra le mild hybrid più vendute ogni mese

Tornando alla ricerca, abbiamo considerato tutti i modelli elettrificati con prezzo di partenza inferiore ai 30.000 euro. In alcuni listini, però, le versioni più accessoriate e potenti sforano e non di poco questo valore. Al tempo stesso, vi suggeriamo di dare un'occhiata ai siti ufficiali per scoprire eventuali promozioni su alcuni modelli.

Nell'elenco si trova una grande maggioranza di vetture mild hybrid, con questa tecnologia che consente già di ridurre i consumi di circa il 10-15% rispetto ad una motorizzazione non elettrificata. E' chiaro che i maggiori vantaggi si hanno con le vetture full hybrid che possono viaggiare per diverso tempo solo col motore elettrico quando si procede a velocità ridotta e costante.