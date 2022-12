Se la Toyota Yaris è riuscita a conquistare il pubblico europeo sin dal lancio, nel '99, diventando "Auto dell'anno" e facendo fare il salto di popolarità definitivo alla Casa, il merito non è solo di un aspetto accattivante e di un progetto pratico, ma anche di contenuti tecnologici rilevanti per una piccola. Motori inclusi.

All'immagine sofisticata della giapponesina hanno infatti dato un contribuito anche le unità a benzina che ne hanno accompagnato anche l'evoluzione successiva fino ai giorni nostri. Quei motori sono contraddistinti dalla sigla SZ e sono stati sviluppati da Toyota con la sua controllata Daihatsu, andando ad equipaggiare molti modelli di entrambi i brand.

Il 1.0

La famiglia SZ prende il via nel '99 proprio con la Yaris, che monta le prime due versioni, da 1 e 1,3 litri. Il primo in particolare è "tutto Toyota" attira l'attenzione proprio per il frazionamento, che resta a quattro cilindri quando altri costruttori come la stessa Daihatsu puntano già ai tre con motori come il KE che sarà utilizzato anche su Toyota Aygo e sulle sue cugine francesi Citroen C1 e Peugeot 107/108.

Tornando all'SZ-FE, ha 4 valvole per cilindro con sistema di fasatura variabile VVT-i, alesaggio e corsa rispettivamente di 69×66,7 mm e un rapporto di compressione di 10: 1 per una potenza è di 70 CV a 6.000 giri e 95 Nm di coppia a 4.000 giri. Tra gli highlight tecnici, l'albero motore di tipo disassato che riduce le perdite per attrito e le valvole ad angolo stretto.

Toyota Yaris 1.3 2006

Il 1.3

Contemporaneamente al "mille" viene sviluppato, stavolta insieme a Daihatsu, il 1.3, destinato a equipaggiare una lunga serie di modelli, dalla stessa Yaris e alle sue derivate per i mercati interni ai Daihatsu Sirion, Cuore, Terios I e II e Materia, Copen e YRV, per citare quelli arrivati da noi.

Siglato 2SZ-FE o KE-VE o KE/DE (senza fasatura variabile) per Daihatsu, ha una cilindrata di 1.298 cc con alesaggio e corsa di 72×79,6 mm, un rapporto di compressione di 11:1 e una potenza è di 87/90 CV a 6.000 giri, mentre la coppia tocca i 122 Nm a 4.200 giri. Per YRV c'è anche una versione turbo da 140 CV come K3-VET.

Daihatsu Terios FE con impianto a GPL

Il 1.5

Derivato direttamente dal 1.3, il 1.5 siglato 3SZ-VE arriva nell'ottobre 2005 sulla seconda generazione di Daihatsu Terios. Rispetto al motore di partenza aumenta soltanto la corsa, che passa a 91,8 mm mentre il rapporto di compressione scende a 10:1. La potenza è di 109 CV a 6.000 giri per 141 Nm di coppia a 4.400 giri. Tra gli altri modelli che lo montano ci sono nuovamente Sirion e Materia.

La famiglia SZ viene gradualmente rimpiazzata dal 2008 dai motori delle successive serie NZ ed FZ, aggiornate con nuove tecnologie per il risparmio energetico come lo start&stop, anche se sono fondamentalmente sviluppati partendo dagli SZ che rimangono però in produzione per modelli riservati a particolari mercati.