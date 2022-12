Da Stingray a E-Ray. La Corvette si prepara a diventare ibrida (e a trazione integrale) per la prima volta nella sua storia. La notizia non è completamente nuova, dato che da tempo negli Stati Uniti vengono osservati i prototipi della supercar elettrificata.

Recentemente, però, c’è stato un leak davvero importante per General Motors, con diverse informazioni e foto che sono finite sui forum degli appassionati anticipando numerose caratteristiche della prossima Corvette.

È (anzi, era) possibile personalizzarla

Prevista nel 2023, la Corvette ibrida è stata “spoilerata” da alcuni screenshot del configuratore Chevrolet finito online per sbaglio. Nonostante la sezione del sito sia stata immediatamente rimossa, gli appassionati sono riusciti a condividere le immagini in diversi forum specializzati.

Le foto leak della Corvette E-Ray

Come si può vedere, la E-Ray avrà una carrozzeria leggermente più voluminosa rispetto alla Stingray. In particolare, paraurti e minigonne sembrano ereditate dalla potentissima Z06 da 680 CV, mentre le gomme sono da 275 davanti e 345 dietro. Inoltre, sono presenti i vari badge blu E-Ray sia all’esterno che all’interno, per sottolineare con forza la presenza di un powertrain ibrido.

Nel configuratore erano disponibili tutti i colori e gli stili dei cerchi in lega ed era possibile personalizzare anche diversi accessori dell’abitacolo.

Non sarà plug-in

Secondo quanto riportato dalla stampa americana, la Corvette E-Ray si posizionerà a metà tra la Stingray e la Z06. In abbinamento al 6.2 V8 da circa 500 CV ci saranno due motori elettrici da 50 CV l’uno posizionati sull’asse anteriore per un totale vicino ai 600 CV. È da capire, però, quale sarà il principio di funzionamento del powertrain, visto che negli USA non si parla di una versione ibrida plug-in.

Gli interni della Corvette E-Ray

In ogni caso, sembra che la Chevrolet verrà prodotta anche per i mercati con guida a sinistra, lasciando intendere che il marchio vorrà espandersi nel resto del mondo per provare a insidiare rivali come Porsche, Ferrari e Lamborghini.