Le voci su una Corvette fuori di testa si rincorrono da tempo. Negli USA sono certi che Chevrolet stia lavorando a qualcosa di ancora più clamoroso rispetto all'ibrida E-Ray e alla ZR1. Addirittura, alcuni media ipotizzano che questo modello al confine tra supercar e hypercar si chiami "Zora", come omaggio a Zora Arkus-Duntov, il "papà" della Corvette.

Vista al Nurburgring nelle scorse settimane con pesanti camuffature a celarne ancora i dettagli, ecco come potrebbe essere.

La più cattiva di sempre

Il nostro render prova a dare una forma definitiva alla Zora ripresa da alcuni video spia all'Inferno Verde. A caratterizzare questa speciale Corvette dovrebbe essere un body kit ancora più curato dal punto di vista aerodinamico, con uno splitter prominente, carreggiate più larghe e l'ala posteriore fissa.

Non dovrebbero mancare anche vari inserti in fibra di carbonio e cerchi in lega leggera per ridurre l'aumento di peso e dare un look esclusivo alla Chevrolet.

Motor1.com Chevrolet Corvette Zora (2025), il render di Motor1.com

L'esemplare avvistato al Nurburgring, catturato in un video spia da CarSpyMedia, presentava chiaramente degli elementi elettrici, confermati dall'adesivo giallo che indica la presenza di una batteria ad alto voltaggio. Inoltre, il sistema di raffreddamento e altri dettagli richiamano le soluzioni già viste sulla Corvette E-Ray, suggerendo una stretta parentela tecnica tra i modelli.

Il V8 incontra l'elettrico

Se i 1.078 CV della ZR1 sembravano già estremi, la Zora potrebbe andare oltre, spingendosi a livelli mai visti. Secondo le prime indiscrezioni, questa versione potrebbe combinare un V8 biturbo da 5,5 litri con un motore elettrico, superando agevolmente i 1.200 CV di potenza complessiva.

Se si combinano i 1.078 CV della ZR1 con i circa 160 CV aggiuntivi del motore elettrico della E-Ray, la potenza complessiva potrebbe arrivare a 1.238 CV. Tuttavia, con un ulteriore affinamento del sistema ibrido, è probabile che la Zora riesca a raggiungere cifre ancora più elevate.

Nonostante non ci siano ancora informazioni ufficiali dagli Stati Uniti, è plausibile che la nuova Chevrolet venga presentata entro il 2025, con un prezzo stimato tra i 200.000 e i 250.000 euro.