Negli scorsi giorni, al Nurburgring è stata avvistata una Corvette diversa da tutte le altre. Secondo i nostri colleghi americani potrebbe trattarsi della Zora, una versione speciale ibrida e spaventosamente potente.

Se i 1.078 CV della ZR1 vi sono sembrati tanti, infatti, preparatevi a questa Corvette ancora più esagerata, che potrebbe alzare ulteriormente questa quota fino a sfiorare il confine con le hypercar.

Il meglio dei due mondi

Che Chevrolet stia lavorando a una Corvette di questo tipo lo sappiamo già da un po' di tempo. Era stata la stessa Casa americana, per voce dell'ingegnere capo della Corvette Tadge Juecther, ad ammettere che il suo team era al lavoro su un nuovo modello della supercar americana.

Così, dopo l'ibrida E-Ray e la pazzesca ZR1, i progettisti statunitensi sembrerebbero pronti a una versione top di gamma capace di unire il meglio dei due modelli precedenti.

Nata per omaggiare lo storico ingegnere Zora Arkus-Duntov - il "padre" della Corvette -, questa versione potrebbe unire il 5.5 V8 biturbo a un motore elettrico, per una potenza complessiva che potrebbe superare di slancio i 1.200 CV.

Il mostro americano

L'esemplare visto al Nurburgring da CarSpyMedia è effettivamente elettrificato, come dimostra l'adesivo giallo sulla vettura che sta a indicare la presenza di una batteria e di componenti elettriche ad alto voltaggio. Inoltre, la Corvette del video spia sembra avere un sistema di raffreddamento simile a quello della E-Ray, con una serie di dettagli sul lato del guidatore che richiamano quelli presenti sulla Chevrolet elettrificata.

Chevrolet Chevrolet Corvette ZR1

Facendo qualche rapido calcolo, quindi, se si uniscono i 1.078 CV della ZR1 ai circa 160 CV della E-Ray si ottengono 1.238 CV. Ma un affinamento del motore elettrico potrebbe migliorare ulteriormente questo dato, avvicinando la Chevrolet a cifre ancora più pazzesche.

Per il momento, però, dagli USA non ci sono ancora ufficialità e non sappiamo quando la supercar sarà svelata. Scommettiamo, comunque, su una presentazione nel corso del 2025, con prezzi superiori ai 200.000-250.000 euro.