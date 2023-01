Nel 1967 Shelby ha presentato per la prima volta la GT500, una versione speciale della Ford Mustang ancora più potete della GT350 che, allora, era il top di gamma dell'epoca. Essendone state fabbricate solo 2.050, si tratta di un modello particolarmente raro e d'interesse collezionistico, il che rende questa notizia ancora più clamorosa.

No, non si tratta di un film, ma di un ritrovamento da sogno per qualsiasi appassionato di auto. Come potete vedere dal video qui sotto, questa Shelby rossa con interni nera è stata ritrovata impolverata e malandata in un fienile del Nebraska dopo essere stata abbandonata negli anni '80.

Prima di proseguire, però, inquadriamola un attimo: per l'epoca era una vera e propria supercar, con sotto il cofano un V8 big-block da 7.0 litri da 355 CV e 569 Nm di coppia! E anche una superstar del cinema: è lei, ribattezzata Eleanor, la vera star di "Fuori in 60 secondi".

Una grande scoperta

Per una volta è stata l'auto a scoprire il suo nuovo proprietario e non il contrario. L'auto era di due fratelli che, coincidenza, avevano un amico in cerca di una Shelby GT350 decappottabile del 1967 e che stava per acquistare una replica. Saputa della notizia, però, non ha esitato un momento a lasciar perdere l'affare per dare un'occhiata al fienile degli amici.

Con lui sono intervenuti anche un gruppo di esperti appassionati di Shebly, un restauratore di auto storiche e un membro del Mustang Club of America che hanno portato con sé ogni sorta di libro sulla storia del brand americano in modo da andare a colpo sicuro nella ricerca.

Indagando un po' nel passato, si è risalito al primo acquirente dell'auto, un signore di Omaha, in Nebraska. Sembrerebbe che questa specialissima Mustang sia stata impiegata in diverse gare di velocità e abbia dovuto sostituire più volte i paraurti fino a che un violento colpo frontale non l'ha messa fuori gioco. Il numero del telaio conferma che si tratta di una vera Shelby GT500 e a lei appartengono anche diversi pezzi di carrozzeria sparsi in tutto il fienile. Come vedete, l'esterno è tutto sommato in buone condizioni. Peccato solo che motore e meccanica siano spariti.