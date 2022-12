Problemi con le buche in strada? In Inghilterra pare che qualcuno abbia trovato la soluzione al problema. Si chiama Velocity Patching, azienda d'oltremanica che ha realizzato un mezzo innovativo capace di pulire, sigillare e inserire il bitume nei difetti stradali in pochi minuti.

Il processo impiega un massimo di tre persone incluso il conducente.

Come funziona

Sul mezzo appositamente elaborato si trovano tutte le attrezzature e i materiali necessari per lavorare. Per riparare le buche sul manto stradale l'operatore utilizza un unico cannone che soffia aria ad alta velocità per pulire il buco da sporcizie, introducendo poi un’emulsione di bitume freddo in ogni fessura, sigillando così il difetto e proteggendolo dall’infiltrazione dell’acqua.

Ostruzione buca tramite il Velocity Patching

Infine, il riparatore attiva la fornitura di aggregato per risanare la cavità, ricoprendo uniformemente i granuli. Operazione per nulla complicata, ma richiede una formazione inziale perché un lavoro fatto male rischia di creare ulteriori irregolarità: occorre infatti mettere gli strati di aggregato nei punti giusti.

Proprio per questo il lavoro va svolto in due: il secondo operatore infatti aiuta nel posizionare il compattatore sull’asfalto.

Dati e numeri da record

Ma quanto ci mette la speciale macchina di Velocity Patching a riparare una buca stradale? Cronometro alla mano im tempo necessario è di appena 3 minuti e 5 secondi (YouTube lo testimonia). In una giornata lavorativa quindi si potrebbero riparare circa 200 buche contro le 20 attuali. Ma il tempo non è l’unico vantaggio.

Se infatti, secondo le stime, per rimediare le condizioni del manto stradale con un metodo tradizionale ha un costo di 55 sterline (circa 62 euro al cambio attuale), la soluzione di Velocity taglia i costi fino a 16 sterline (circa 18 euro). Non sono richiesti scavi e non crea rifiuti, risparmiando il 90% di CO2 rispetto al rattoppo tradizionale. Inoltre, la velocità delle riparazioni consente di mantenere il traffico in movimento con 12 mesi di garanzia sul lavoro.

L’ultimo arrivo

In questo ultimo periodo Velocity Patching ha introdotto una rattoppatrice più piccola, adibita alle strade più strette e monta un motore diesel da 25 CV (19 kW) nel Velocity Power Pack. Nel giro di qualche settimana questo camion ha riparato 1.600 buche in Cornovaglia abbattendo non solo i disagi stradali ad un prezzo molto più basso del metodo precedente, ma anche le emissioni di anidride carbonica nell’ambiente.