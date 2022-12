Lunghezza: 4.635 mm

Larghezza: 1.890 mm

Altezza: 1.605 mm

Passo: 3.000 mm

Bagagliaio: min 527 litri/max 1.587 litri + 24/54

La Hyundai Ioniq 5, lanciata nel 2021, è la prima auto elettrica del marchio nata sulla nuova piattaforma E-GMP. Rappresenta una rivoluzione sia sul piano tecnico sia su quello dello stile e degli spazi, soprattutto interni.

Nel complesso, Ioniq 5 si presenta come una berlina/crossover a cinque porte con forme raccolte che rischiano quasi di sminuire dimensioni da media, e un design d'avanguardia ispirato alla storia della Casa.

Hyundai Ioniq 5, le dimensioni

Hyundai Ioniq 5 è lunga poco meno di 4,65 metri, per l'esattezza 4.635 mm, e larga ben 1.890 mm. L'altezza di poco superiore al metro e 60 (1.605 mm) è più vicina a quella di un SUV, e si deve in gran parte alla scocca voluminosa: l'altezza da terra infatti non è eccessivamente pronunciata, appena 160 mm.

Hyundai IONIQ 5 Hyundai Ioniq 5, il posteriore

La caratteristica più vistosa è la misura del passo: gli assi delle ruote anteriori e posteriori distano di ben tre metri, 3.000 mm, una misura che di solito si trova sulle ammiraglie e che in questo caso è giustificato dal bisogno di assicurare spazio in abbondanza per le batterie nel pavimento. Per la cronaca, supera di addirittura 100 mm quello della Kia EV6, che la supera in lunghezza totale.

Hyundai Ioniq 5, i sedili posteriori

Hyundai Ioniq 5, abitabilità e bagagliaio

I volumi e l'assenza di ingombri garantiscono agli interni un'abitabilità eccezionale, una volta fatta l'abitudine al pavimento alto che cela il vano batterie. Lo spazio posteriore per la testa supera i 980 mm e quello per le spalle è superiore ai 1.470 mm. Quello per le gambe è di 884 mm, aiutato dalla forma degli schienali anteriori.

Hyundai Ioniq 5 il bagagliaio Hyundai Ioniq 5 il bagagliaio a divano abbattuto Hyundai Ioniq 5 il vano nel cofano anteriore

A vederlo, il bagagliaio potrebbe non sembrare uno dei più pratici, ma numeri alla mano è tra i più capienti con un volume base che supera i 500 litri, 527 litri per l'esattezza, e 1.587 abbattendo le due frazioni dello schienale posteriore. Siccome le versioni a due ruote motrici hanno il motore posteriore, questa misura non cambia da una versione all'altra. Cambia invece quella del box ricavato sotto il cofano anteriore, che sul modello AWD scende da 57 a 24 litri.

La gamma della Hyundai Ioniq 5 si compone per ora di 3 versioni, due con motore singolo posteriore e batterie da 58 o 77,4 kWh (arrivata con il MY 2023 a sostituire quella da 72,4 del lancio) e una con doppio motore e trazione integrale abbinata alla batteria più grande. Prestazioni e gestione energetica cambiano per tutte le varianti che hanno anche pneumatici di misure differente. L'autonomia varia da 384 a oltre 500 km nel ciclo misto e da circa 600 a 710 in quello urbano.

Versione Potenza Alimentazione Trasmissione 58 kWh RWD 170 CV Elettrica Posteriore 77,4 kWh AWD 229 CV Elettrica Posteriore 77,4 kWh AWD 325 CV Elettrica Integrale

Hyundai Ioniq 5, le concorrenti con misure simili

La panoramica dei modelli paragonabili alla Hyundai Ioniq 5 comprende sostanzialmente SUV e crossover da poco meno di 4,6 metri a 4,7. Oltre a queste ci sarebbero altri modelli come Jaguar i-Pace confrontabili per dimensioni ma fuori target come fascia di prezzo.

Aiways U5: 4,68 metri

4,68 metri Audi Q4 e-tron: 4,6 metri

4,6 metri Ford Mustang Mach-E: 4,71 metri

4,71 metri Kia EV6: 4,69 metri

4,69 metri MG Marvel R: 4,67 metri

4,67 metri Nissan Ariya: 4,6 metri

4,6 metri Skoda Enyaq iV: 4,65 metri

4,65 metri Subaru Solterra: 4,69 metri

4,69 metri Tesla Model Y: 4,78 metri

4,78 metri Volkswagen ID.4: 4,58 metri

4,58 metri Volkswagen ID.5: 4,6 metri

