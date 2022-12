Ultimo dell'anno e primo giorno lavorativo del 2023 con il blocco del traffico per la città di Roma. I sensori posizionati su tutto il territorio hanno registrato un aumento di polveri sottili su gran parte del territorio e il Campidoglio ha deciso di bloccare le auto a benzina omologate fino all'Euro 3 e le auto diesel omologate fino all'Euro 4.

Il blocco, per il momento e salvo proroghe, nella giornata del 31 dicembre 2022 avrà effetto dalle ore 6:30 alle ore 9:30 del mattino. Nella giornata del 2 gennaio 2023, invece, sarà un po' più ampio e diviso in due fasce diverse, dalle ore 6:30 alle ore 9:30 del mattino e dalle ore 16:30 alle ore 20:30 del pomeriggio e della sera.

Come funziona il blocco

Lo stop alla circolazione di benzina Euro 3 e benzina Euro 4 avrà effetto all'interno della Fascia Verde, la stessa recentemente ampliata dal nuovo piano per la viabilità capitolina. Sono esclusi i veicoli con doppia alimentazione benzina/GPL o Metano e le auto omologate a partire dalla normativa Euro 5 benzina, nonché le Euro 6 e le ibride ed elettriche.

Come di consueto in questi casi, il blocco non riguarderà solo le auto ma anche i ciclomotori, a tre e quattro ruote, alimentati a gasolio e omologati fino alla normativa Euro 2.

La mappa della nuova Fascia Verde a Roma

Le domeniche ecologiche del 2023

I blocchi del traffico nella Capitale sono oggi sempre più frequenti. Una situazione a cui i cittadini non erano più abituati dopo gli anni pandemici ma che da sempre interessa le strade romane.

Il Campidoglio, in tal senso, ha già annunciato diverse volte di voler risolvere una volta per tutte il problema incentivando l'uso dei mezzi pubblici e disincentivando l'utilizzo delle auto private. Ma non è tutto, la Giunta ha previsto già alcune domeniche ecologiche per il 2023, in particolare l'8 gennaio, il 5 febbraio e il 26 marzo, nelle fasce orarie 7:30-12:30 e 16:30-20:30.