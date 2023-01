La presentazione della nuova Dodge Hornet ha fatto molto discutere ad agosto 2022, soprattutto a causa di un design che la differenzia davvero poco dall'Alfa Romeo Tonale che fa da base al SUV americano.

Oggi la nuova Hornet torna protagonista con una serie di foto spia scattate in Italia, in particolare a Torino, dove la cugina nordamericana di Tonale si mostra senza particolari mascherature o mimetizzazioni.

Anziché nascondersi punta invece su una squillante tinta gialla Acapulco Gold, mostrando le forme definitive e cerchi neri con pneumatici invernali.

Negli Usa è già un successo

Ricordiamo che la Dodge Hornet interrompe il digiuno di nuovi modelli del marchio americano durato anni e si preannuncia come un successo negli Usa. I 14.000 pre-ordini raccolti in appena 24 ore dal lancio stanno a dimostrarlo.

Dodge Hornet, le foto spia a Torino

I primi esemplari di Dodge Hornet in allestimento GT stanno arrivando nelle concessionarie del Nord America, mentre l'ibrida plug-in R/T è attesa per questa primavera.

Motori americani e italiani

La Hornet GT, che negli Stati Uniti parte da 30.000 dollari (circa 28.000 euro al cambio attuale) è spinta da un motore 2.0 turbo benzina da 272 CV abbinato a un cambio automatico a 9 rapporti (trazione integrale) che le permette di raggiungere i 225 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi.

Dodge Hornet, le foto spia a Torino

Ancora più potente è la Dodge Hornet R/T che sfrutta il powertrain ibrido plug-in 1.3 turbo da 289 CV per toccare i 206 km/h scattare da 0 a 100 km/h in circa 6,3 secondi. Anche in questo caso la trazione è integrale e il cambio è un automatico a 6 marce.

La produzione a Pomigliano d'Arco

In realtà le foto spia che sorprendono la Hornet sulle strade torinesi non deve stupire, visto che il SUV compatto americano ha in comune con la Tonale non solo piattaforma e meccanica, ama anche il luogo di nascita. Entrambe sono assemblate nello stabilimento italiano di Pomigliano d'Arco (NA).