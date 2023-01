Ci sono modelli che possono contare sul rinnovato Ecobonus statale, ma anche vetture come la Ford Ecosport con il 1.0 EcoBoost a benzina da 125 CV sono sempre oggetto di promozioni, anche a gennaio.

Con il finanziamento Idea Ford, il listino iniziale dell’allestimento Titanium scende da 24.750 a 20.750 euro; quindi, senza versare anticipo, le rate mensili sono 36 da 356,23 euro (TAN 6,95%, TAEG 8,51%).

Al termine c’è la maxi rata di 11.880 euro, con le opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto; solo in caso di restituzione c’è un limite massimo di 30.000 km, oltre i quali si pagano 0,20 euro per ogni chilometro in più.

Vantaggi

Le promozioni di Ford coinvolgono tutti i modelli, non solo ibridi o elettrici: questa Ecosport ne è un esempio. Tra l’altro, l’allestimento Titanium dispone di accessori interessanti, come clima automatico, interno parzialmente in pelle o la funzione di mirroring per collegare gli smartphone.

Un altro pregio è sicuramente l’anticipo zero, sempre più raro in questo periodo, che consente di dilazionare bene la spesa.

Svantaggi

Le spese mensili di incasso di 5 euro sono tra le più alte per questo genere di offerta, mentre il limite di 10.000 km all’anno invita a percorrenze non troppo elevate.

In sintesi