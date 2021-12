Lunghezza: 4.017-4.273 mm

Larghezza: 1.765 mm

Altezza: 1.633-1.650 mm

Passo: 2.519 mm

Bagagliaio: min 310, max 1.238 litri.

Le dimensioni della Ford EcoSport l'hanno resa a lungo l'unico modello dell'Ovale nel segmento B-SUV, quelli da poco più di 4 metri, e uno dei pochi in un panorama che soltanto negli ultimi 3-4 anni ha visto popolarsi questa particolare categoria. Tuttavia, anche oggi che la Casa americana dispone di una proposta più giovane e giovanile come la Ford Puma, Ecosport continua ad avere un mercato, grazie a caratteristiche che lo rendono un po' differente dalla maggioranza dei modelli.

Quella attuale, arrivata nel 2017, è infatti la seconda generazione venduta in Europa di un modello originariamente concepito per l'America Latina, in cui la dinastia è ancora precedente. Per questo ha forme e caratteristiche quasi più vicine a quelle di un piccolo fuoristrada che di un SUV, ed è tra i pochi reso disponibile anche a trazione integrale sebbene ora questa opzione non sia più a listino.

Ford EcoSport Titanium

Ford EcoSport, le dimensioni

La lunghezza della Ford Ecosport supera di poco i 4 metri (4.017 mm) con allestimento standard e può crescere fino a 4.273 con l'opzione della ruota di scorta esterna assicurata al portellone, che dunque non sottrae spazio all'interno. La larghezza di 1.765 mm e l'altezza di oltre 1.600 determinano un abitacolo non ampissimo, benché comunque per 5, ma ben sviluppato verticalmente e con discreta visibilità.

Ford EcoSport Active, gli interni

Ford Ecosport, bagagliaio e abitabilità

La Ford EcoSport è stata progettata con parametri un po' diversi da quelli dei SUV e crossover urbani: come già accennato il portellone si apre di lato e non verticalmente, perché è pensato per poter reggere la ruota di scorta (sulla precedente questa era addirittura di serie).

La battuta è allineata al piano di carico, che si trova ad un'altezza da terra di appena 627 mm, con il pannello mobile nella posizione standard che crea così anche un doppio fondo. All'occorrenza però, questo si può anche posizionare più in basso per ottenere una maggiore altezza.

Ford EcoSport ST-Line, il portellone Ford EcoSport, il vano di carico con fondo regolabile

Il volume di carico del bagagliaio varia a seconda della posizione degli schienali posteriori, che sono frazionati asimmetricamente (60/40) e possono essere bloccati con diverse inclinazioni: per questo Ford dichiara un volume medio di 333 litri, variabile da un minimo di 310 a un massimo di 365 litri, mentre abbattendoli del tutto si ottengono uno spazio di 1.238 litri e una lunghezza di carico massima, con i sedili anteriori in posizione intermedia, di quasi 1.370 mm. La larghezza del vano tra i passaruota è invece di 950 mm.

Ford Ecosport, i motori

La gamma motori della EcoSport, che prima includeva 2 benzina e un turbodiesel, oggi è ridotta al motore più moderno, il 1.0 3 cilindri turbo EcoBoost da 125 CV con cambio manuale e trazione esclusivamente anteriore, nei tre allestimenti Active, Titanium ed ST-Line.

Motore Potenza Alimentazione Trazione 1.0 EcoBoost 125 CV benzina Anteriore, cambio manuale

Ford EcoSport, le concorrenti di dimensioni simili

Con soli 4 metri considerando l'effettivo ingombro della carrozzeria e tralasciando la ruota di scorta, Ecosport è forse il modello più "small" della categoria. Ecco i modelli concorrenti nelle immediate vicinanze dei 4 metri: