Gli ecoincentivi con rottamazione, ripresi a gennaio, sono sempre piuttosto consistenti sulle vetture ibride plug-in: ne è un esempio una berlina media di nuova generazione come la Peugeot 308 a 5 porte, che può contare su uno sconto iniziale fino a 5.600 euro, di cui 4.000 di bonus statale.

La 308 con motorizzazione da 180 CV e cambio automatico EAT-8, in allestimento Allure Pack, costa infatti 41.050 euro, e viene proposta a 35.450 euro con la rottamazione di una vettura secondo le disposizioni di legge.

Con un anticipo di 7.899 euro, le rate mensili sono 35 da 299 euro (TAN 5,75%, TAEG 6,8%), mentre la maxi rata finale è pari a 21.912,50 euro; i chilometri da non superare in caso di restituzione sono 30.000, altrimenti si pagano 0,10 euro per ogni chilometro in più.

Vantaggi

L’offerta di Peugeot consente di acquistare una 308 con un interessante sconto iniziale, e con rate mensili piuttosto contenute, che comprendono anche le spese mensili di incasso; tra l’altro, non sono previste spese per l’invio di rendiconti cartacei.

L’allestimento comprende anche vari accessori, dal navigatore 3D ai sensori di parcheggio con retrocamera a 180°.

Svantaggi

In questo esempio non sono previsti servizi aggiuntivi; inoltre la rata finale è piuttosto consistente, al punto di far pensare alla restituzione finale.

In sintesi