Ci sono i classici finanziamenti con anticipo, mini rate e maxi rata finale, ma a gennaio sono numerose anche le offerte di leasing per privati o noleggio a lungo termine: in Casa Citroen, ad esempio, c’è un’offerta per la popolare Citroen C3, nella versione da 83 CV adatta anche ai neopatentati.

Per una Citroen C3 PureTech in allestimento Feel c’è un primo canone da versare, pari a 4.272 euro, e quindi seguono 35 canoni mensili da 320 euro, per un totale di 45.000 km. Trattandosi di una formula per privati, i prezzi dell’esempio, calcolati sulla provincia di Milano, sono compresivi di IVA.

Con questi importi non ci si limita al noleggio della vettura, ma vengono compresi alcuni servizi: manutenzione ordinaria e straordinaria con assistenza h24 e auto sostitutiva, assicurazione RCA, incendio e furto, con gestione sinistri e pagamento del bollo.

Praticamente, tutte le principali spese di gestione quotidiana dell’auto, eccetto carburanti e materiale di consumo.

Vantaggi

Il principale vantaggio di questa offerta Citroen è probabilmente il fatto di essere veramente “senza pensieri”: con un unico importo mensile si usa la vettura, e si possono dimenticare le scadenze, con la garanzia di una copertura completa su manutenzione e assicurazioni.

Per questa proposta su una C3 adatta anche ai neopatentati, non è necessaria la rottamazione.

Svantaggi

Attenzione alle eventuali limitazioni territoriali, che possono variare i costi o i servizi dell’esempio.

In sintesi