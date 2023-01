Nuova vita per la Mercedes CLA. La berlina coupé riceve un restyling che ne aggiorna la dotazione e il look mantenendo invariate le motorizzazioni.

La formula di questo aggiornamento riprende in buona parte i cambiamenti apportati anche al restyling della Classe A, che è in arrivo nei prossimi mesi.

Un nuovo look dentro e fuori

Le novità stilistiche partono dal frontale, con un paraurti aggiornato che presenta una nuova calandra, mentre il diffusore è stato reso ancora più sportivo. A dare ulteriore carattere alla CLA ci pensano i fari LED High Performance con una grafica più elaborata, mentre tra i cerchi in lega (fino a 19”) debuttano tre nuovi design.

Piccole modifiche anche per le AMG 35 e 45 S, che presentano una zona anteriore rivisitata, una nuova fanaleria e tre opzioni specifiche per i cerchi in lega da 18” e 19” in nero lucido.

Mercedes CLA restyling (2023)

Nell’abitacolo è stata integrata la generazione più recente dell’infotainment MBUX composto da due schermi da 10,25” l’uno. I display mostrano tre nuove schermate configurabili per le informazioni mostrate e per il colore dello sfondo. Mercedes sottolinea che il sistema operativo è ancora più veloce e che è possibile la connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto, mentre le porte USB sono ora illuminate.

Gli interni della Mercedes CLA AMG restyling

L’infotainment si può abbinare all’impianto Burmester con tecnologia Dolby Atmos che riproduce l’audio in 3D aumentando la sensazione di immersività per tutti i passeggeri. Ed è confermata la presenza dell’assistente vocale “Hey Mercedes”, che è stato ulteriormente affinato e migliorato.

Per quanto riguarda i rivestimenti interni della CLA, si possono scegliere pelle Nappa e MB-Tex/microfibra, con quest’ultimo che è composto principalmente da materiali riciclati. Naturalmente, le AMG hanno una dotazione specifica, con volante, modanatura e schermate dedicate, oltre alla possibilità di scegliere sempre i sedili AMG Performance.

Nelle prossime settimane Mercedes ufficializzerà prezzi e date ufficiali per l'arrivo nelle concessionarie italiane.