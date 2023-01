La BMW i Vision Concept Dee è stata presentata al CES di Las Vegas 2023, che si è tenuto dal 5 all'8 gennaio. Noi l'abbiamo vista dal vivo (trovate il video a fondo pagina) e una delle caratteristiche che più ci hanno colpito, a parte l'head up display a realtà aumentata, è stata quella di poter cambiare il colore della carrozzeria in 32 tinte diverse.

Si tratta di una funzionalità anticipata dalla Casa l'anno scorso su un prototipo di BMW iX e ora riproposta anche sulla Dee, seppur con alcune modifiche sostanziali. Ma vi siete mai chiesti a cosa potrà mai servire una tecnologia simile nella vita reale? La risposta è stata data ad Automotive News direttamente dagli ingegneri che l'hanno progettata.

Come funziona e a cosa serve

Come abbiamo detto, questa speciale vernice "camaleontica" presentata da BMW al CES 2023 di Las Vegas è in grado di cambiare 32 colori diversi se stimolata elettricamente. All'inizio era stata definita come una funzionalità dalla bassa utilità e come un optional che sarebbe stato acquistato da pochi clienti in fase d'ordine.

Pochi giorni fa però, direttamente dagli ingegneri della Casa che l'hanno progettata, è arrivata la risposta alla sua reale utilità. Ad Automotive News, ha parlato Stella Clarke, Project Lead BMW per questa tecnologia, che ha affermato che la vera utilità dell'E Ink (così viene chiamato) è quella di aiutare all'abbattimento delle emissioni e all'aumento della sicurezza stradale.

BMW i Vision Dee

Nel primo caso, infatti, lo scopo è quello di adattare il colore esterno dell'auto alle condizioni atmosferiche e alla temperature, per ridurre l'uso del climatizzatore. L'ingegnere ha portato come esempio il classico colore scuro in una tipica giornata estiva dalle temperature molto elevate. In questo caso, cambiando la tinta esterna in una più chiara, si potrebbe mantenere l'abitacolo più freddo, in modo da usare meno il climatizzatore e consumare meno energia.

Al pari di questo, per quanto riguarda invecela sicurezza stradale, con questa vernice in un futuro non troppo lontano potrebbero essere equipaggiati diversi mezzi di soccorso, che quindi al posto del lampeggianti, sempre secondo la Clarke, potrebbero diventare interamente catarifrangenti in emergenza, per farsi notare maggiormente anche in condizioni di traffico intenso.

Insomma, non resta che attendere un futuro non troppo lontano per vedere all'opera sulle strade di tutti i giorni la tecnologia E Ink di BMW.

Il video della BMW i Vision Dee