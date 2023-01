Quando si parla di auto elettriche il primo tema che salta fuori è legato all'autonomia: quanti km si possono fare con una ricarica? Domanda più che lecita, alla base della transizione energetica protagonista di questa nostra epoca. Ancora in pochi però si concentrano su un dato altrettanto importante: quanto sono realmente efficienti le moderne auto elettriche?

A questa domanda abbiamo voluto rispondere con un super test organizzato da Motor1.com Italia e InsideEVs portando su strada - e che strada - 10 tra le auto elettriche più recenti lanciate sul mercato. Auto differenti tra loro per dimensioni, prezzo e potenza (di motori e batterie) per valutarle in condizioni reali.

La mappa del GRA per il nostro super test La BMW i7 impegnata nel test lungo il GRA

Teatro della prova, ancora una volta, il Grande Raccordo Anulare. Scelta non casuale. Un’autostrada urbana con un traffico estremamente variabile e una circolazione media di 180 mila vetture al giorno, dove si può viaggiare a 130 km/h come rimanere fermi imbottigliati nel traffico, con andatura a singhiozzo. Un "circuito" ideale per mettere alla prova tanto l’efficienza del motore, quanto le capacità di recupero di energia.

Le auto in prova

Il super test di quest'anno ha visto scendere in strada 10 auto:

SUV, SUV coupé, berline, crossover e anche un van: una prova eterogenea con le seguenti regole: tutte le auto provate erano le cosiddette “long range”, vale a dire con batterie di capacità superiore ai 70 kWh. Partenza per tutte alle ore 11:00 di mattina, con batteria carica al 100%, climatizzatore acceso a 22 gradi con ventilazione AUTO, finestrini chiusi, programma di guida normale, 1 sola persona a bordo.

Volkswagen ID.Buzz Mercedes EQE

Poi via lungo i 68,2 km del GRA, percorso lungo la carreggiata esterna in senso antiorario, con il sistema di tracking di LoJack a monitorarne in tempo reale velocità, posizione e altri parametri fondamentali per normalizzare i risultati.

E a proposito dei risultati del super test: li potete trovare nello speciale dedicato sul sito di InsideEVs, con le tabelle dove abbiamo riassunto autonomia reale, efficienza e costo energetico per percorrere 100 km.

La video prova